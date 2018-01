En fullträff i EM kan bli Anitas OS-biljett

Konståkning

Hoppen har alltid varit hennes styrka. När Landvetter KK:s Anita Östlund, 16 år, nu åker för att representera Sverige i EM i Moskva är det också med ett betydligt

större självförtroende när det gäller det konstnärliga

utförandet.

– Jag har gått framåt ganska mycket när det gäller den konstnärliga delen. Det börjar jämna ut sig och det märks på poängen, säger Anita.



När vi ses inför ett träningspass i Landvetter ishall säger Anita Östlunds tränare Andrea Dohány att hon tidigt insåg den unga konståkarens

potential.

– Det såg jag på direkten. Man ser i unga år vem som har kapaciteten, men talang betyder nästan ingenting. Det krävs så mycket mer, som mental styrka och uthållighet. Det är så mycket slit. Många talanger försvinner på vägen – de är inte villiga att ta jobbet men vill man till toppen finns det inga enkla vägar, säger Andrea.

Beredd att slita

Anita Östlund har varit villig att ta jobbet. Hon är själv inte direkt överraskad över att redan som 16-åring vara en av Sveriges absolut bästa konståkare.

– Jag har fortfarande målet att bli bäst. Det är det jag har satsat mot och jag har tränat för det, säger hon.

Första gången hon stod på ett par skridskor var hon 2,5 år. När hon var fem år började hon träna konståkning.

– Det var mamma som satte mig på skridskorna första gången. Jag var ett sprattligt barn så det passade mig bra, jag gillade konståkningen och ville fortsätta. Jag höll på med tennis ett tag också men det slutade jag med ganska fort, säger Anita.

Målmedveten

Som 12-åring kom hon med i landslaget och det var i den vevan hon började satsa på allvar. Målmedveten har hon dock alltid varit.

– Det var då det började gå bra, men jag har alltid haft ganska höga mål, säger Anita.

När det gäller hopptekniken kunde hon tidigt mäta sig mot de allra bästa i Sverige. Nu har hon blivit ännu säkrare

på hoppen och har kunnat lägga mer fokus på det konst-

närliga utförandet.

– Anita har gjort stora framsteg när det gäller B-poängen. Hon spelar ut och vågar mer. Förut var det så mycket fokus på hoppen men nu kan hon fokusera på annat, säger Andrea.

Stöttas av SOK

I somras kom Anita Östlund med i Svenska olympiska

kommitténs elitsatsning. Tack vare det har hon fått möjlighet att åka på fler träningsläger och har fått experthjälp med att lägga upp sin fysträning. Andrea Dohány tycker att stödet från SOK har gjort stor skillnad.

För att Anita ska få delta i OS redan i år är det dock bara en sak som gäller – att prestera

så bra i EM att kommittén blir övertygad om att hon har i ett OS att göra.

– Olympiska kommittén har hårda krav. Man ska kunna placera sig topp åtta för att komma med, men Anita är ju så ung och har ett OS till på sig. Gör hon ett bra resultat i EM kan hon bli uttagen men då måste hon åka bra, säger Andrea.

Från början stod kampen om en eventuell OS-biljett mellan Joshi Helgesson, 24 år, Matilda Algotsson, 19 år, och Anita Östlund, 16. I höstas valde dock Joshi Helgesson att lägga ner sin elitsatsning och kvar var Matilda och Anita. I SM i december blev det en övertygande seger för Anita.

Jämför sig inte

Båda svenskorna kommer att tävla i EM i Moskva. Anita har dock slutat att jämföra sig med sin svenska kollega.

– Hon måste jämföra sig med världen utanför och vad de gör, säger Andrea.

Anita Östlund har tävlat i JVM två gånger. 2017 tog hon sig vidare till det långa programmet och slutade på 13:e plats. Under säsongen har hon kommit topp tio i två internationella GP-tävlingar.

– Jag har inte varit med i så många tävlingar den här säsongen. Det har gått lite blandat, säger Anita.

Hon har samma korta program som förra säsongen. Programmet är inspirerat av tango och flamenco och musiken hämtad ur Carmen. I programmet gör hon en trippel-

trippelkombination.

– Den har jag varit ganska säker på nu, det är en av

mina starkare delar. Det långa programmet är helt nytt, det har jag tränat mycket på, säger Anita.

Musiken är hämtad ur filmen Papa can you hear me med Barbara Streisand.

– Det är mycket känslor.

På tisdag flyger Anita till Moskva för att vara med i sitt första EM. Hon tror att den mentala biten kommer att vara avgörande.

– När det är något nytt blir det lite mer nervöst. Mitt mål är att åka så bra som jag kan. Det gäller att jag håller fokus och tror på mig själv för jag känner mig i ganska bra form,

säger Anita.

Siktar på topp tio

Hon siktar på en plats bland de tio bästa. Konkurrensen är dock stenhård. Andrea Dohány berättar att åkarna utvecklats väldigt mycket de senaste åren.

– För några år sedan gjorde killarna en kvadrupel. Nu gör de sex kvadruplar. Samma utveckling har skett på damsidan – i stort sett alla klarar alla trippelhoppen. Åker Anita felfritt har hon bra chanser men det finns inget utrymme för misstag.

Andrea Dohány tror inte att någon kan hota ryskan Evgenia Medvedeva om hon är frisk och skadefri. Italienskan Carolina Kostner hör också till favoriterna.