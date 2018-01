Filmsäsongen igång i Rävlanda

Film

I fredags inledde filmklubben 21st Century Fox sitt vårprogram i Rävlanda. En kväll i månaden visas film på föreningsgården.

I januari började terminen med den iranska filmen The salesman. Näst på tur är The big short, en komedi om finanskrisen som visas den 23 februari. Fyra outsiders spår en världsekonomisk kollaps och får en idé som leder dem till bank-

väsendets mörkaste hörn.

Marsfilmen är klassikern Återstoden av dagen, baserad på Nobelpristagaren Ishiguros roman. Butlern Mr Stevens sköter lojalt sitt jobb i 1930-talets England medan klasskampen rasar utanför. När Miss Kenton blir godsets husföreståndarinna förändras hans liv.

I slutet av april visas filmen I am not your negro, som tar avstamp i James Baldwins påbörjade krönika om Malcolm X och Martin Luther King Jr. Filmen utforskar den afroamerikanska historien och vad det innebär att vara färgad

i USA i dag.

Den 18 maj avslutas terminen med den danska filmen Babettes gästabud, från 1987.