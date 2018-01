Lägg ner Landvetter södra

Debatt

”Regeringen strök Landvetter södra”. Så löd rubriken i HP för några veckor sedan. Längre ner i texten uttalade sig kommunalrådet Per Vorberg. ”Vi kör på ändå och jobbar vidare”. Ett av många tveksamma ställningstaganden av kommunalrådet under den gångna mandatperioden. Under flera år försökte undertecknad och tidigare även Gunnar Karlsson genom inlägg i KS och KF samt även genom insändare i denna tidning skapa opinion mot det stora golfprojektet i de södra Landvetterskogarna med förutom ett antal golfbanor även cirka 160 lyxvillor och därutöver ett antal småstugor.

Vi fick stöd av länsstyrelsen som var negativ till projektet och kommunens miljöchef uttalade i en åtta sidor lång skrivelse sin negativa syn på exploateringen, bland annat med hänsyn till områdets höga naturvärden. Till slut stoppade ju också regeringen efter kommunens överklagande hela projektet.

Nu fortsätter kommunen med ett nytt storslaget projekt i samma område, Landvetter södra, nu med tänkta 25 000 boende. Det synes som att kommunen inte tar någon som helst hänsyn till de tidigare remissinstansernas negativa syn att ta området i anspråk för exploatering.

Kommunen är nu även på väg att anställa en VD i ett nybildat bolag, Landvetter Södra Utveckling AB, utan att veta om projektet överhuvudtaget kommer till stånd.

Jag har vid ett flertal tillfällen i KS begärt att få en redovisning av hittills nedlagda kostnader på projektet och även att en realistisk budget för projektet redovisas. Ett av de mest kostnadskrävande projekt vi överhuvudtaget haft att ta ställning till i vår kommun. Någon sådan redovisning har jag givetvis inte fått och man arbetar på i blindo och säger att projektet tillsammans med det privata näringslivet – privata byggare – kommer att vara självfinansierande, ja till och med ge stora intäkter till kommunen.

Jag vägrar tro på detta. Stora kostnader för bland annat infratruktursatsningar i form av gator, VA-arbeten, förskolor, skolor och mycket annat och det kommer att ta mycket lång tid innan dessa satsningar, om ens någonsin, kommer att generera intäkter till kommunen.

Man kan väl i nuläget inte heller bortse från krisen inom bostadsbyggandet där de stora entreprenörerna redan nu drar ner på investeringarna speciellt i bostadsrätter.

Men. Den moderata kommunledningen bortser från realiteter och som det moderata kommunalrådet Per Vorberg i ett uttalande säger. ”Vi kör på ändå”. Så kan man agera med andras skattepengar. Maktens män lämnar inte frivilligt sina poster. De måste lyftas bort och där har vi chansen vid höstens kommunalval.

Leif Persson

Oberoende socialliberal