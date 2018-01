Nu har Pixbostjärnan opererats

Pixbobloggen

Inför säsongen var Alissa Pöllänen Pixbodamernas stora namn på nyförvärvslistan. Den finska toppspelaren förväntades komma in och bidra starkt med sin offensiv, men 24-åringen (som för övrigt fyller just 24 idag, onsdag) hann knappt börja.

Under försäsongsturneringen Czech Open slet Pöllänen av korsbandet och hela säsongen var förlorad. Sedan dess har Pixbospelaren gått och väntat på att få operera knäet, vilket drog ut på tiden. Men nu har Alissa Pöllänen äntligen fått genomgå sin operation av korsbandet.

– Hon har blivit opererad, så nu väntar en lång resa av rehabilitering för henne, säger Pixbo Wallenstams elitansvarige Kalevi Pessi.

Pöllänen är just nu på hemmaplan i Finland, men beräknas återkomma under januari när hennes sjukskrivning går ut.

– Hon har inte bokat resa än, men hon är snart tillbaka här, säger Pessi.

Halva säsongen är spelad och både herrarna och damerna har inlett säsongen på ett strålande sätt. Just nu sitter klubben helt lugnt i båten vad gäller värvningar, även om herrarna dragits med lite skadeproblem. Det mesta handlar om planering för kommande säsong och där är en viss duo högaktuell.

– Vi tittar mycket på unga spelare för att stärka inför framtiden. Vi vet inte hur många säsonger våra äldre spelare har kvar. Sedan får vi se om vi till nästa säsong kan hitta en permanent lösning för den tjeckiska duon (Ondrej Nemecek och Marek Benes) vi hade här hos herrarna nyligen, säger Kalevi Pessi.

Pixbodamerna spelar sin nästa seriematch på torsdag i Wallenstamhallen mot IK Sirius.