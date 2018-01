Pixbo höll ut mot Täby

Innebandy

6–2-ledningen förvandlades till 6–5 i den tredje perioden. Till slut var det ändå Pixbo som stod starkast i lagets hemmamöte mot Täby.



Pixbodamerna studsade tillbaka direkt efter säsongens andra förlust mot IKSU förra helgen. I lördagens hemmamöte med tabellfemmorna Täby var det hemmalaget som var det starkaste laget under framför allt de två inledande perioderna. Täby tog visserligen ledningen med 1–0 tidigt i den första peroiden, men det var ändå Pixbo som gick ledande ur den första tredjedelen av matchen efter mål av Stephanie Boberg och Josefin Wålinder.

Fem minuter in i den tredje perioden ökade hemmalaget också på till 3–1 genom sin finska landslagsback, Laura Manninen.

– Jag såg att deras back slog en passning som kanske var lite slarvig så jag klev upp och bröt den. Sedan bågade jag in och tog skott. Det var skönt att se den gå in, säger Laura Manninen om sin fullträff.

Assisterade Andebratt

Laura Manninen skulle också ligga bakom den andra periodens sista nätrassel som innebar 5–2 till hemmalaget. Då stod backpjäsen däremot för framspelningen.

– De (Täby) skulle byta så då trampade jag in och såg Lisa (Andebratt) på högerkanten och passade till henne som tog emot den på backhand och slog in den, säger Manninen som så långt in i matchen var nöjd med hemmalagets spel.

– Ja, jag tycker vi spelar bra och vi har mycket boll också.

När Alicia Fylke även satte 6–2 ett par minuter in i den tredje perioden kändes det som att Pixbo skulle plocka hem tre poäng utan några större bekymmer, men Täby ville annat och det framför allt via en av sina stjärnspelare – Julia Croneld.

Gästerna reducerade först en gång innan Croneld stod för två fullträffar och såg till att matchen, med fem minuter kvar på klockan, nu stod 6–5.

”Blir lite slarv”

– I sista perioden blir det lite slarv från vår sida och de får göra några mål. Där måste vi vara lite mer noga, men det blev aldrig någon panik hos oss ändå, säger Laura Manninen.

Pixbo behöll lugnet med befogenhet då Alicia Fylke nära slutsignalen gjorde 7–5 innan Linda Andersson gjorde 8–5 och Täby lirkade in ett tröstmål för att spika slutresultatet.

Pixbo ligger nu fortfarande i täten av tabellen när 18 omgångar är spelade.

– Vi har en bra känsla i

laget, säger Laura Manninen.