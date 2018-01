Tog priset med effektiv rock

Musik

Viktor Gustafsson hade aldrig spelat bas och tyckte det var djupt obehagligt att stå på scen.

Sju veckor efter sin första ton uppträdde han på Sticky Fingers, gick till final och kammade hem förstapriset i Företagsrock med kollegorna i Effektiv Rockers.



När Företagsrock gick av stapeln 2017 antog 25 företag utmaningen och ställde upp i tävlingen med varsitt eget band. Efter flera deltävlingar kammade Effektiv Rockers, från företaget Effektiv Bygg, hem förstapriset. Hälften av medlemmarna har kopplingar till Mölnlycke.

Viktor Gustafsson, född och uppvuxen i Mölnlycke, blev bandets basist. Då hade han aldrig snuddat vid en bas tidigare.

– Platsen som basist var ledig så jag tog den. Jag hade spelat lite gitarr innan, plinkat akustiskt hemma, och det var jätteroligt att prova något nytt, säger han och berättar hur han övat hemma i soffan.

Från början hade de tänkt köra lite enklare låtar, med tanke på Viktors nya instrumentkarriär.

– Men på rep nummer två provade vi The Trooper med Iron Maiden. Det var ett jättekliv basistmässigt men Viktor övade på jättebra, säger Andreas Ragnarsson som är bandets trummis.

Viktor såg Företagsrock som en kul grej, precis som resten av bandet. Att det var en tävling tänkte han inte så mycket på utan var mest fokuserad på att repa.

– Sedan kom verkligheten ikapp när vi skulle stå på Sticky Fingers scen. Då var det darrigt.

Att stå på scen var en helt ny erfarenhet. Förutom skolföreställningar och en blåskonsert i Mölnlycke kulturhus som liten hade Viktor aldrig uppträtt. Nu stod han på en känd klubb i Göteborg, som artist. Värst var det att stiga upp i rampljuset allra första gången, under soundchecken. Scenen kändes så stor och han märkte av allas blickar.

– Jag är ganska scenrädd. Men jag satte på mig solglasögon och stirrade ner på basen. I semifinalen och finalen blev det lättare. Man blev varm i kläderna, säger han.

Värmen var både bildlig och bokstavlig. Låtlistan var fylld med Led Zeppelin, AC/DC, Thin Lizzy och Iron Maiden och bandet gav allt.

– Det var fullt ös och det passade publiken och juryn, säger Andreas.

Andreas Ragnarsson var den som först fick höra talas om tävlingen. Han gick till chefen, Russell Tukukino från Pixbo.

– Det tog mig en sekund att säga ja, säger Russell som är rejält nöjd både med tävlingen, sina anställdas insats och den stolthet och gemenskap som skapades i hela arbetslaget.

Andreas visste att kollegan Daniel Lundmark var duktig på gitarr och fick med honom på banan. Viktor tog sig an basen. Fortfarande saknades dock en sångare. Gruppen frågade runt på företaget men ingen var tillräckligt sugen eller vågade lita på sin sångröst. Tävlingen gav tillstånd att ta in någon utifrån, men vem? Till slut hörde Russell av sig till Vanja Holm, som driver samspelsskolan Svängrummet i Pixbo. Det slutade med att hennes son, Gustaf Blix, hoppade in som sångare och gitarrist. Ett beslut som Effektiv Rockers är mycket nöjda med.

– Gustav var otroligt duktig. Det var den bästa sångare vi kunde få, säger Andreas.

Andreas beskriver det som jätteroligt att få spela ihop med kollegor och träffas utanför jobbet genom musiken. När de sedan stod på scenen och halva företaget hejade på var det mäktigt. I semifinalen tog alla kollegor i publiken på sig arbetshjälmar för att matcha de spelande byggjobbarna på scen.

När finalens resultat skulle presenteras var det nervöst.

– Det var skitpirrigt, lite som att vara med i Melodifestivalen kanske. Samtidigt ville vi bara ge allt och spela så bra som möjligt, säger Andreas och förklarar att en seger aldrig varit det viktiga.

Nu väntar en inspelning i studio, som var en stor del av priset. Om det blir någon fortsättning för Effektiv Rockers efter det återstår att se. Viktor hoppas. Gitarrspelandet har fått ett uppsving därhemma och basspelandet också fast han inte längre ”behöver” öva på den.

– Jag tycker det var skitkul, jag har hittat en ny hobby, säger han.