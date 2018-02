Bloggen tillbaka – så har det sett ut

Pixbobloggen

Pixbobloggen har tyvärr haft ett lite ofrivilligt uppehåll på lite mer än en månad. Undertecknad har legat hemma med hjärnskakning en tid så då har tangenterna fått vara ifred under tiden, men nu är det dags att sätta igång igen – äntligen.

Vi börjar komma in en bra bit på säsongen nu och det börjar snart handla om att börja sätta så mycket man kan inför slutspelet för båda Pixbolagen. Damerna har fortsatt övertyga även efter juluppehållet och det är bara Iksu på bortaplan som satt käppar i hjulen för Pixbos segermaskin. Laget ligger fortfarande kvar i toppen av tabellen.

Jag pratade med Laura Manninen tidigare i veckan och hon poängterade just att laget har en väldigt bra känsla just nu och det känns som att den varit där genom hela säsongen. Damerna har varit väldigt konsekventa genom säsongen och det är som sagt bara ett lag som slagit Pixbo på fingrarna. Inför slutspelet kan dock den biten vara någonting att fundera över, inte minst för huvudtränaren Per Tjusberg. Iksu har, förutom väldigt bra spelare, knäckt gåtan som de andra lagen inte lyckats med och ställs lagen mot varandra i ett slutspel kommer det oavsett tabellpositionerna vara Iksu som kliver in i den serien med ett mentalt övertag.

Kul att se att Lisa Andebratt fortsätter att göra poäng. Pixbospelaren som fick chansen i landslaget den här säsongen efter två avhopp från truppen har varit väldigt effektiv och bra genom hela säsongen och leder lagets interna poängliga före Stephanie Boberg.

När uppehållet är över ska det bli intressant att se om damerna kan fortsätta övertyg och knipa seriesegern.

För herrarnas del ligger man fortfarande kvar som tabelltreor, vilket såklart är enormt imponerande. Laget som bottentippades av många experter inför säsongen fortsätter att hitta vägar att vinna matcher. Inställningen på planen är naturligtvis en stor nyckel, men jag gillar framför allt att höra spelarnas inställning utanför planen. Jag pratade med Max Wahlgren tidigare i veckan och det märks verkligen hur mycket högre ambitioner laget har än vad förväntningarna varit. Det finns inte en tendens till att man är nöjd att bara ha tagit sig så här långt utan man kräver mer av varandra och mer av laget efter varenda match som inte slutar med full pott.

På tal om Max Wahlgren så är ju han en stor anledning till säsongens framgång. Att Pixbo saknade stjärnspelare och poängmaskiner var inför säsongen en stor anledning till att förväntningarna på laget var låga utifrån. Wahlgren höll inte riktigt med och leder nu poängligan i SSL och verkar aldrig bli trött på att leverera. Jag tycker Wahlgren genom säsongen lagt ned ett väldigt hårt jobb och det är det som ligger till grund för att han nu leder poängligan då han naturligtvis är en notorisk målskytt och håller sig framme när laget kommer. Såklart ska även Martin Östholm och Jon Hedlund lyftas fram som varit ruskigt bra den här säsongen. Jon Hedlund spelar i skrivande stund VM-kval för Sverige där laget vann det inledande mötet mot Frankrike med 43–1. Sanslösa siffror.

Den 9:e februari drar serien igång igen för Pixbodamerna då laget gästas av Malmö hemma i Wallenstamhallen och för herrarnas del är det den 11:e februari som gäller då man tar emot Team Thorengruppen.