Landslagsbacken efter segern: ”Borde stängt tidigare”

Innebandy

Överlägsna i två perioder, men sedan släppte Pixbo in gästande Malmö i matchen – trots allt lyckades serieledarna rida ur stormen. Nu väntar ”seriefinal” mot KAIS Mora.

Pixbo Wallenstam satte tonen direkt i fredagskvällens hemmamöte med Malmö. Hemmalaget tog ledningen redan efter en minut när Laura Manninen spelade fram Alicia Fylke som prickade in 1–0. Åtta minuter senare var det dags för Fylke att dubbla både sin och lagets målskörd.

– Vi startar matchen riktigt bra. Jag tycker första perioden är bra rakt igenom, säger lagkamraten och landslagsbacken Isabell Krantz.

Malmö skulle dock reducera och även kvittera, men det hann inte stå 2–2 på tavlan i mer än sekunder innan Isabell Krantz såg till att ta tillbaka ledningen till sitt lag.

– Det är ”Jossan” (Josefin Wålinder) som driver upp på kanten och jag får bollen sedan och driver in mot mitten. Sedan sköt jag ett handledsskott och fick in den i bortre krysset. Det var skönt att få sätta dit den, för det var längesedan från min sida, säger Isabell Krantz.

Pixbo trummade på och skulle innan mittakten var över gå ifrån till 5–2.

– Vi borde stängt matchen i den andra perioden. Vi skapar väldigt många lägen som vi bränner och det är någonting vi måste jobba på. Spelmässigt äger vi matchen och jag tycker vi jobbar som ett lag, säger Krantz.

Men det skulle bli spännande trots allt.

Pixbo slog av på takten en aning och släppte in Malmö i matchen som både reducerade en och två gånger i den tredje perioden.

– Vi dippar på slutet och det är någonting vi gjort i flera matcher på slutet. Vi ger bort lite för enkla mål och släpper in motståndarna i matchen istället för att hålla i bollen och bara spela ut, säger Isabell Krantz.

Är det någonting ni pratat om?

– Ja, litegrann och det lär väl bli ännu mer nu. Det är någonting som vi måste träna bort nu inför slutspelet.

Pixbo skulle trots allt hålla ut och vinna matchen med 5–4 och har nu fortfarande greppet om serieledningen. Redan på söndag kan laget däremot bli av med den då man gästar tabelltvåorna KAIS Mora.

– Det blir en liten seriefinal. Om vi tar med oss det som vi gjort bra den senaste tiden och håller det hela matchen så tror jag att det kommer gå bra, säger Isabell Krantz.