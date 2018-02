Milesson räddade poäng till Pixbo

Innebandy

Efter en blek andraperiod var Pixbo illa ute i bortamötet med Dalen – då klev Jens Milesson fram och såg till att Mölnlyckelaget fick med sig en poäng från Umeå.



Ställningen var 5–3 till Dalen när hälften av den tredje perioden passerat. Pixbo hade ändå efter en blek mittakt börjat ta tag i saken igen och skapade ordentligt tryck mot Umeålaget.

– Det blir naturligt lite så när de känner att de har en ledning att försvara och är i behov av poäng, samtidigt som vi vill komma upp med vår energinivå och komma tillbaka igen, säger Pixbobacken Jens Milesson.

Det var också Milesson som skulle se till att Dalen inte lyckades hålla emot gästerna i 60 minuter. 12.12 in i den tredje perioden hittade Max Wahlgren upp till backpjäsen som prickade in en skott utifrån.

– En av deras spelare springer och byter där så när jag får bollen bågar jag in, skjuter och den slinker in. Jag tycker att jag hade något bra skott innan där som också kunnat gå in så det var skönt att få sätta den, säger Milesson efter 5–4-målet.

Men backen var inte klar.

När gästerna tog ut målvakten i slutet av matchen och jagade en kvittering skickade Max Wahlgren in bollen i mitten och där stod just Milesson och lyckades peta in 5–5 för att ta matchen till förlängning.

– Klart att det är skönt att vi kommer tillbaka där och vi visar en bra moral. Samtidigt är det svårt att vara helt nöjd när vi inte tar tre poäng, säger Jens Milesson.

I förlängningen var det sedan hemmalaget som var vassast och tog vara på läget när det kom. Matchvinnare blev Ketil Kronberg som satte slutresultatet 6–5 till Dalen.

Det var annars den andra perioden som sänkte Pixbo Wallenstam den här lördagskvällen. Efter att ha kommit ut bra i den första perioden, som trots allt ”bara” slutade 1–1, så gick gästerna ned sig ordentligt i mittakten.

– Det är svårt att analysera vad som händer där egentligen, men jag tycker vi tappar all vår energi i spelet och låter Dalen ta över matchen, säger Jens Milesson.

Förutom Milessons två baljor blev även Linus Andersson, Charlie Sköld och Martin Östholm målskyttar för Pixbo.

Nästa match spelar Mölnlyckelaget på hemmaplan mot Örebro och då är det inte mycket annat än tre poäng som gäller.

– Det känns nästan som ett måste. Vi vill bli topp fyra som sämst och det är väldigt tajt just nu samtidigt som vi tappat några poäng på slutet, säger Jens Milesson.