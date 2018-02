Nytt rekordår för Mölnlyckefjädern

Badminton

Fick ta hjälp av andra idrottsklubbar i sista sekunden för att lösa halltider till alla matcher – nu är Råda BMK:s Mölnlyckefjädern en av Sveriges största badmintontävlingar.



Mölnlyckefjädern fortsätter att öka i popularitet. Årets upplaga som spelades i helgen var inget undantag då tävlingen slog ett nytt rekord i antal deltagare och antal matcher. Totalt ställde 295 spelare upp, vilket innebar 594 matcher under helgens gång.

Det var allt annat än vad Råda BMK och tävlingsledningen hade väntat sig och det blev minst sagt en stressig vecka innan turneringen var igång.

– Vi fick en liten chock. Vi hade inte ens tider för alla matcher så det blev en enorm panik. Man kan nästan inte veta hur många som kommer för föreningarna väntar ofta till sista anmälningsdagen med att anmäla för då har de fått in alla sina deltagare som vill åka. Nu löste det sig för att andra idrottsklubbar hjälpte oss och flyttade sina träningar så att vi kunde få tider för alla matcher, så det är vi tacksamma för, säger tävlingsledaren Richard Stenholm.

En av anledningarna till att tävlingen forsätter växa tror Stenholm är att man varit så bra på att hålla tidsschemat trots mängden deltagare och matcher. En detalj som andra arrangörer inte lyckas lika framgångsrikt med alla gånger. Samtidigt har man infört ett nytt pris som går till hela Mölnlyckefjäderns bästa klubb, vilket har blivit en populär grej bland föreningarna.

– I och med att tävlingen blivit större så har vi också fått mycket mer hjälp med sponsorer och då kan vi locka med bättre prisbord vilket ger oss fler spelare, säger Ola Illensjö som också var en av tävlingens arrangörer.

Tävlingen pågick sent in på söndagskvällen och bland de sista deltagarna från hemmaklubben Råda BMK var Hampus Blom och Hjalmar Jansson. Båda killarna spelade under sina singelspel i klassen U17 och tog sig båda vidare till varsin rafflande kvartsfinal.

För Bloms del var vägen dit tämligen komfortabel.

– Jag var ju seedad så jag fick en ganska enkel pool. Det var inte så svåra matcher ändå och åttondelsfinalen tycker jag gick ganska smidigt också, säger Hampus Blom.

Men kvartsfinalen skulle bli betydligt tuffare.

Blom ställdes mot Melvin Kjellén. En motståndare han inte mött tidigare och efter två riktigt tuffa set gick segern till Kjellén efter siffrorna, 23–21, 21–17.

– Det var en seg match. Han är duktig, Melvin. Jag var lite spänd och sumpade ganska många bra lägen, säger Blom.

Hampus Blom ställde även upp i mix tillsammans med Amanda Yngve vilket slutade i ett respass i semifinalen efter att ha imponerat på vägen dit. I dubbeln spelade han tillsammans med Torpspelaren Kristoffer Olsson där paret vann sin första match i två raka set, men föll sedan i duons andra möte.

– Det har varit riktigt kul och full fart med matcher hela tiden. Det märks verkligen att tävlingen vuxit, säger Hampus Blom.

För klubbkamraten Hjalmar Jansson blev det också stopp i kvartsfinalen. Det blev aningens slut på ork för Rådaspelaren som hade en riktigt tuff åttondelsfinal.

– Ja, jag hade precis spelat en jämn tre-setare innan så jag var riktigt trött och hade ingen riktig fart i benen. Oddsen var inte riktigt på min sida i och med det. Samtidigt var det en bra match, säger Hjalmar Jansson.

Är du nöjd med din insats?

– Ja, verkligen. Jag är jättenöjd. Jag spelade mot en gammal klubbkompis och vann efter att jag gjorde en riktigt bra match i gruppen och sedan gick det ganska enkelt fram till finalspelet, säger Jansson som också hade en framgångsrik tävling i dubbeln där han slutade tvåa tillsammans med klubbkamraten från Råda BMK, Martin Oskarsson.

– Vi vann semifinalen ganska enkelt. I finalen var våra motståndare ganska passiva i början, men kom ikapp i andra setet och i sista fungerade inte riktigt vårt samspel så vi förlorade tyvärr. Det var ändå riktigt kul att spela tävlingen, speciellt i år då det kändes riktigt bra för mig, säger Jansson.

Hur hårt satsar du på badminton?

– Jag tränar mycket och spelar mycket, men samtidigt gör jag det mest för att det är roligt. Jag satsar inte direkt mot landslaget utan jag spelar och tar det som det kommer, säger Hjalmar Jansson.

Bästa klubb i Mölnlyckefjädern 2018 blev Göteborgs Badmintonklubb.