Pixbo pressades av nästjumbon – Fylke matchhjälte

Tre Pixbomål i den andra perioden och samtliga från andrafemman– det blev direkt avgörande när tabelltvåorna nätt och jämnt besegrade Telge på hemmaplan. Dessutom med hjälp av en frislagsvariant som tränades in timmarna innan matchen.



Det var mittakten som skulle rädda Pixbo i hemmamötet med nästjumbon Telge. Efter en blek matchinledning där Telge också tagit ledningen på straff i den första perioden fick hemmalaget äntligen i gång lite fart i sitt anfallsspel och då skulle också utdelningen komma och det var Pixbos andrafemma som skulle stå för produktionen.

Kvitteringen kom bara 1.12 in i matchens andra tredjedel och det var Alicia Fylke som stod för fullträffen efter en väldigt sent inövad frislagsvariant.

– Vi tränade på det imorse. Vi har haft den ganska länge, men lade nu till ytterligare en spelare på den för att försöka göra så att de inte följer oss och jag kan stega in i mitten och Lisa kan egentligen bara lobba in den till mig. Jag drar iväg ett chansskott den här gången och den gick in, säger Alicia Fylke om kvitteringen.

2–1 skulle komma drygt fem minuter senare och det var återigen Fylke som prickade nätet. Den här gången med hjälp av en stryning.

– Jag ser att Frida (Ahlstrand) kommer att skjuta från kanten så jag springer in mot mål med klubban i backen och får den på klubban och bollen går in. Det är egentligen en stenhård passning jag lyckas styra in. Det var såklart skönt att få två ganska snabba mål där, säger Fylke.

3–1 kom också i den andra perioden och då var det backpjäsen Stephanie Boberg som återigen visade upp att hon har ett av ligans absolut bästa skott.

Pixbo såg där ut att ha fått ordentlig koll på matchen, men det skulle trots allt bli dramatiskt. Hemmalaget bjöd gästerna på en hel del lägen under den tredje perioden och till slut skulle Telge också få in en reducering på ett kontringsmål med sju minuter kvar av matchen.

– Det är vårt slarv som gör att de får komma in i matchen igen. De är hetare i närkamperna också och hade lika gärna kunnat trycka in 3–3. Vi måste ta mer ansvar där för ett topplag missar inte alla chanser vi gav bort idag, säger Alicia Fylke.

Pixbo lyckades trots allt hålla ut och vann matchen med 3–2, vilket gör att man behåller andraplatsen i tabellen.

Ytterligare en stor anledning till att laget knep tre poäng mot Telge var målvakten Agnes Lindblom. 24-åringen har haft stora skadeproblem med ett knä den här säsongen. Hon opererades i augusti och efter det har både träningsmängden och speltiden blivit sparsam. Mot Telge gjorde ändå Lindblom säsongens tredje match mellan stolparna och övertygade.

– Det är alltid lite segt att släppa in en straff, men i övrigt är jag nöjd. Vi visste att Telge varit bra på slutet, men samtidigt tycker jag att vi ska vinna större idag, säger Agnes Lindblom.

Hur ser det ut med din knäskada just nu?

– Under knäskålen är det inte tillräckligt djupt, vilket gör att knäskålen rör sig väldigt mycket. Det går lite fram och tillbaka. Det kommer aldrig bli riktigt bra, men just nu känner jag att det fungerar att spela, säger Agnes Lindblom.