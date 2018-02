Stjärnan om mardrömsskadan: ”Den läker bra”

Pixbobloggen

Inför säsongen värvade Pixbo Wallenstam in den finska poängmaskinen Alissa Pöllänen som skulle bli en av lagets stora spetsspelare den här säsongen.

Men så blev det inte.

Redan under försäsongsturneringen Czech Open slet Pöllänen av korsbandet och det stod ganska tidigt klart att det inte skulle bli mer spel för henne den här säsongen.

Efter det har Pöllänen opererat korsbandet och börjat om med sin rehabiliteringsträning.

– Det går bra just nu. Det läker väldigt bra och det är jag glad över, säger Alissa Pöllänen när Pixbobloggen träffar henne i samband med lagets hemmamatch mot Telge.

Hur långt har du kommit med rehabiliteringsträningen? Hur mycket kan du göra?

– Jag kan inte göra så jättemycket. Jag cyklar mest och gör övningar för att få tillbaka styrkan i benet.

Du värvades hit och hann knappt börja säsongen innan det här hände. Hur har den här tiden varit för dig?

– Det är en så tråkig situation. Man kunde inte ens föreställa sig att något sådant här skulle hända. Det har varit tufft, men laget är väldigt bra och tjejerna gör det lättare för mig. Det här är tyvärr sådant som händer, men det är såklart inte lätt att gå igenom, säger Alissa Pöllänen.