Mölnlycke

En bostad på Dahliavägen i Mölnlycke utsattes under onsdagen för inbrott. Någon gång mellan klockan 11.30 och 12.45 tog man sig in via ett fönster. Smycken finns bland det som tros ha stulits.

I onsdags kväll, strax före klockan 20, råkade även en bostad på Skogsvägen i Mölnlycke ut för ovälkommet besök. Där bröts ett fönster upp, tjuven ska dock inte ha tagit sig in.