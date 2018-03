Drömstart för Pixbo i kvartsfinalserien: ”Hur viktigt som helst”

Innebandy

Pixbo rivstartade den första kvartsfinalen – då kopplade Mölnlyckelaget också greppet om kvartsfinalserien mot Mullsjö.



Slutspelet är i gång för Pixboherrarna och det kunde knappast börjat bättre. Inför en fullsatt Wallenstamhall kunde hemmalaget knipa det första mötet och ta ledningen med 1–0 i matcher.

Det var framför allt efter en bländande inledning som Pixbo lyckades med den bedriften. Laget tog ledningen ganska tidigt i den första perioden och det var den minst sagt formstarke backen Jens Milesson som plussade på säsongens målkonto.

– Jag trampar in på mittlinjen och lobbar mer eller mindre in den. Det är ganska löst, men den slinker in, säger Milesson.

Vad säger du om den perioden som du är inne i just nu?

– Det känns jättebra. På slutet har jag presterat väldigt bra tycker jag och det känns skönt, säger Milesson.

Pixbo fortsatte trumma på under matchinledningen och innan den första perioden var över skulle också 2–0 komma och det var genom ett avslut från lagkaptenen Daniel Calebsson.

I den andra perioden föll Pixbo tillbaka en aning från sin starka inledning och gästerna kunde börja skapa lite mer chanser i en match som bjöd på högt tempo och riktigt hårt spel överlag.

Mittakten skulle sluta mållös, men i den tredje perioden fick Pixbo återigen en riktig drömstart. Redan efter 50 sekunder avancerade Max Wahlgren in centralt och hittade fram till Linus Henriksson som stänkte dit 3–0.

Efter det målet handlade matchen mer eller mindre om en sak. Mullsjös desperata försök att ta sig i genom Pixbos försvarsmur.

– Det blir lite avvaktande från vår sida. De flyttar upp och då blir vi lite försiktiga. Samtidigt försvarar vi oss bra, vi täcker skott och Jon (Hedlund) är bra i kassen, säger Jens Milesson.

Mullsjö skulle till slut få hål på Jon Hedlund. Efter en retur lyckades gästerna peta in reduceringen med drygt 13 minuter kvar, men närmare kom man inte. Pixbo höll undan och knep det första kvartsfinalmötet med 3–1 och tog där med ledningen i matchserien.

– Hur viktigt som helst. Jag har varit här i tre år och jag tror inte vi vunnit någon förstamatch i ett slutspel så känns jätteskönt, säger Jens Milesson.

Pixbos stjärnback, Martin Östholm, spelade enbart i numerärt överläge och höll i övrigt till på bänken under segermatchen.

– Det är en säkerhetsåtgärd. Vi vill inte riskera någonting, säger Pixbotränaren Jonas Eliasson.