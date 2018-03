Framgångsrik helg för Mölnlycke Taekwondo

Bilder: Adam Andersson Siktet inställt. Emil Alenius hade både fullt fokus under TKD Challenge, men också på hur långt han vill nå inom taekwondo.

Taekwondo

Det är långt ifrån den största föreningen, men ändå avlöser framgångarna varandra. Nu berättar Mölnlycke Taekwondo hemligheten bakom succén.



I helgen arrangerades en av Sveriges största tävlingar

i taekwondo, nämligen TKD Challenge i Partille. Tävlingen pågick i tre dagar och klubbar från stora delar av Sverige var på plats med sina atleter. En av dem var Mölnlycke Taekwondo.w

Totalt har klubben någonstans runt 100 utövare och på plats i Partille tävlade fyra under lördagen och ytter­ligare 13 unga framtidsnamn på söndagen. Med det betraktas man som en ganska liten klubb, men det är uppenbart att det inte är samma sak som futtiga resultat. Under lördagen tog samtliga Mölnlyckeutövare medalj och även under söndagen var flertalet med och slogs bland de bästa.

– Vi är ofta en av de mindre klubbarna, men hamnar ofta högt upp i medaljligan. Vi har någonting i vår klubb som fungerar väldigt bra, säger Peter Groth.

”Måste ha respekt”

Groth är instruktör i klubben. Han står också för en hel del av planeringen, träningsupplägg och coachning under tävlingar som i helgen. När HP träffar honom på plats i Partille Arena berättar han också om nyckeln bakom den lilla klubbens framgångar.

– Vi är en familjär klubb som håller måttet. Jag tror mycket ligger i att vi kan blanda diciplin med pedagogik på ett bra sätt så att det inte blir alltför

diciplinerat. Vi har inte heller några svartbältare som måste bevisa vilka de är genom att ha en viss kyla och attityd. Vi har förstått för längesedan att oavsett vilket bälte man har måste man ha respekt för varandra, för det är då man bygger, säger Peter Groth.

Klubben brukar åka runt på de tre tävlingarna som går i Göteborg varje säsong. Det är just TKD Challenge i Partille, Talent Open i Lisebergshallen och en tävling i Stenungsund. Ibland blir det också deltagande på SM.

Hur ser utvecklingen ut för klubben?

– Jag har varit i den här klubben i sju-åtta år ungefär och då har vi gått stadigt uppåt. Tyvärr har vi ingen egen lokal utan vi har bara ett visst antal timmar i veckan, men vi får ut väldigt mycket av dem. Vi har hittat rätt formel för klubben och då behöver man inte alltid en egen lokal utan man kan lyckas ändå, säger Peter Groth.

Guld i prisskåpet

En av de som tävlade i Partille var blott 12-åriga Emil Alenius. Sedan tidigare har han lyckats plocka två pallplatser i karriären och har medaljerna där hemma. En är i brons och en är i guld. I TKD Challenge stod han för en ny bra insats även om det inte räckte till en medalj den här gången.

– Det är såklart inte jätte­kul när man inte vinner, men det var kul ändå och jag är nöjd med min insats. Det var rätt många som åkte ut, så det får man ju ha som ursäkt, säger Emil Alenius som har målsättningen klar inför framtiden.

– Jag testade på Sportlabbet och fick prova taekwondo där och jag fastnade verkligen för det direkt. Mitt mål är svart bälte så jag kommer få hålla på ett tag till, säger Emil Alenius.