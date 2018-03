Hyllat musikprojekt kommer till stan

Mölnlycke

Sånggruppen Triple and touch är på riksturné med en ungdomskör från Sydafrika.

Nu kommer showen Touch of Africa till Mölnlycke.



Sedan 2005 har organisationen Star for Life bedrivit verksamhet med syfte att utrota aids och hiv bland unga sydafrikaner. Organisationen har länge använt musik och konserter som ett verktyg för att informera om situationen i Sydafrika och samla in pengar till stödprogrammen i landet.

Ken Wennerholm från sånggruppen Triple and touch leder turnén och konserten Touch of Africa. Kören Star Choir of Africa består av sydafrikanska ungdomar som

ofta kommer från väldigt enkla förhållanden.

Inte utanför hemmabyn

Enligt Ken Wennerholm har många av dem inte varit utanför sin hemby när de kommer till Sverige för att uppträda. En aspekt av turnén är att samla svenska ungdomar och körer på de olika orterna för att delta i evenemanget.

– Vi har turnerat med den här kören i många år nu och det har varit helt fantastiskt. Det är ett helt otroligt kultur­möte som uppstår under konserterna och det har blivit som en rörelse, säger Ken Wennerholm.

Stor publik

Föreställningarna har setts av över 100 000 personer genom åren. I kommunen arrangeras föreställningen i samarbete med kyrko­kören och Ken Wennerholm meddelar att flera hundra personer kommer att medverka på scen. Triple and touch började skriva musik redan 2005 inför den första turnéen och vid det här laget har de byggt upp en ganska gedigen repertoar.

Vad kan du berätta om musiken?

– Det är en blandning av nyskrivna låtar i någon slags afrikansk anda och gamla sydafrikanska Zulu-klassiker som är fyrstämmiga och svängiga. Sen brukar vi slänga in en och annan cover,

och göra en sydafrikansk twist på det. Dessutom kommer vi bjuda på en och annan överraskning, säger Ken Wennerholm.

En av de tongivande medlemmarna i kören är Thandiwe Mbobo som sjunger solo på flera låtar. Hon arbetade som lärare men sade upp sig när hon gick med i kören och är numera verksam som artist och sångcoach.

Musik som helar

– Jag kom med i projektet redan 2007 och har sedan dess rest fram och tillbaka mellan turnéerna i Sverige och mitt hemland. Jag tror verkligen att musik kan hela oss och lindra oro och stress, berättar hon från turnébussen.

Vad kan man förvänta sig av konserten?

– Jag hoppas att folk kommer med öppna sinnen och hjärtan. Vi vill bjuda på lite afrikansk värme i den kalla svenska vintern, berättar Thandiwe.