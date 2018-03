Nya tränaren: ”Sämsta försäsongen på 30 år”

Fotboll

Härryda IF herrar

Division: 5.

Placering 2017: 6:a i division 5.

Spelare in: Simon Bevenäs (Mölnlycke/Sjövalla) och Pontus Wallin (Landvetter).

Spelare ut: Ingen.

Tränarstab: Johan Jidegren och Jonny Gillberg.

Premiär: 28 mars mot Mossens BK.

Med ny tränare går Härryda IF mot sin tredje raka säsong i division 5 och siktar mot att placera sig relativt högt i tabellen, men försäsongen har inte alls blivit som laget hoppats på.



Han har drygt 30 års ­erfarenhet som tränare och nu ansluter Jonny Gillberg till Härryda IF. Gillberg kommer närmast från IK Zenith och det var på grund av en omfattande fotoperation som han tidigt annonserade för Zenith att han inte skulle kunna träna klubben under 2018. Operationen blev dock omplanerad och då blev det nya tränarjobbet istället i Härryda IF.

– Det är riktigt goa killar i laget och jag trivs väldigt bra, säger Jonny Gillberg.

Vädret har påverkat

Men försäsongen har trots allt inte alls sett ut som tränarvärvningen hade hoppats på. Han beskriver den till och med som historiskt dålig.

– Det är nog den sämsta försäsongen jag varit med om på 30 år, men det är absolut inte spelarnas fel. Vädret har ju gjort att förutsättningarna blivit riktigt dåliga, så det har blivit många inställda träningar och ett par stycken i en liten idrottshall som vi har. Sedan har det varit sjukdomar, skador och innebandy som gjort att vi varit kort om folk, säger Gillberg.

Laget gör nu sin tredje raka säsong i division 5 och Gillberg hoppas att man ska kunna vara med och slåss ganska högt upp.

– Jag tycker att vi ska sikta mot en topp 5, topp 6-placering.

