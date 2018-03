Pixbodamerna föll – matchserien lever

Innebandy

Pixbo hade läge att avgöra kvartsfinalserien mot Rönnby på hemmaplan, men anfallsspelet låste sig och laget förlorade. Nu fortsätter kvartsfinalserien i Västerås på torsdag.

När Pixbo även knep den andra kvartsfinalmatchen mot Rönnby såg läget minst sagt ljust ut inför den tredje kvartsfinalen i Wallenstamhallen under måndagskvällen och de flesta trodde nog att Mölnlyckelaget skulle säkra avancemanget.

Så blev det dock inte.

Det var Rönnby som fick den bästa starten på matchen och tog ledningen i den första perioden.

– I de andra två matcherna har vi tagit ledningen och sedan spelat på det. Nu tog Rönnby ledningen och vi kände nog redan i första perioden att den där energin som vi brukar kunna spela med inte fanns där idag, säger Pixbotränaren Per Tjusberg.

Efter Rönnbys ledningsmål kvitterade Eliska Krupnova som var en av hemmalagets bästa spelare i matchen, men Västerås tog återigen ledningen med sitt 2–1-mål under den först periodens andra halva.

Mittakten slutade sedan mållös, men i den tredje fick Pixbo en riktig smakstart när Josefin Wålinder prickade in 2–2 redan efter elva sekunders spel, men det här var inte Pixbos afton.

Rönnby tog på nytt ledningen i matchen med drygt nio minuter kvar och skulle orka stå emot hela vägen och ta matchserien vidare till en fjärde tillställning.

– Det blev struligt idag och vi har svårt att komma upp efter första perioden. Vi skapar en del chanser, men bränner mycket idag och Rönnby fortsätter som tidigare och kämpar hårt. Det kan vara bra att vi får den här väckarklockan och ser att vi måste ha upp energin, för annars förlorar vi, säger Tjusberg.

Er andrakedja med bland andra Alicia Fylke har ju varit strålande så här långt. Vad säger du om den kedjan ikväll?

– De är helt klart mer mänskliga idag. De har vunnit de två första matcherna åt oss, men några andra måste också kliva fram. Jag tycker ändå kedjan med Eliska (Krupnova) gör det bra idag, säger Per Tjusberg.

Nästa match spelas på torsdag i Västerås och Pixbo leder alltså matchserien med 2–1 i matcher.