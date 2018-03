Pixbotränaren: ”Därför valde vi Mullsjö”

Pixbobloggen

Imorgon är det dags. Då går Pixboherrarna in i slutspelet och kvartsfinalserien efter en grundserie som varit långt över de allra flestas förväntningar. Efter sin tredjeplats fick Pixbo välja mellan tabellsexorna Växjö och seriefemmorna Mullsjö som kvartsfinalmotståndare. Valet föll på Mullsjö.

– De flesta spelarna ville ha Mullsjö, men en del ville såklart ha Växjö. Det är såklart många parametrar som spelar in och det som känns bra är att vi har plusstatistik på båda lagen den här säsongen. Mullsjö har nog lite bättre utespelare, men Växjö har bättre målvakt, säger Pixbotränaren Jonas Eliasson och utvecklar:

– Det känns som att Mullsjö inte riktigt levt upp till sina egna förväntningar den här säsongen. De har satt lite för höga mål för sig själva, säger Eliasson.

Pixbo har mött Mullsjö tre gånger den här säsongen och det har slutat med en 5–4-seger på ordinarie tid, en 5–4-seger efter förlängning och en förlust med 6–2. Jonas Eliasson minns mötena väl.

– Den första matchen är ju vår hemmapremiär. Det kan till och med ha varit första matchen för säsongen, så jag vet inte hur stora växlar man ska dra av den matchen. När vi slår Mullsjö borta så har de svårt att ta sig i genom oss. Vi spelar tajt i försvaret och vi är effektiva framåt och gör en del mål. Jag tycker vi vinner den matchen helt rättvist. Hemma hos oss förlorar vi sedan, men de får en del mål ganska billigt och vi skapar mycket lägen men får inte in bollen, säger Eliasson.

Vad förväntar du dig för typ av matcher?

– Det är jättesvårt att säga. När vi mötte Falun var vi väldigt säkra på att de skulle ha mest boll, men istället blev det tvärt om. De kommer nog vilja att vi ska ha mest boll på vår hemmaplan och då gäller det att vi förvaltar det väl och inte bjuder på några kontringar. På deras hemmaplan vill de säkert föra spelet mer och då gäller det att vi spelar tajt defensivt.

Inför det första mötet har Pixbo hela truppen fulltalig, vilket såklart betyder mycket.

Är det någon spelare du tycker stuckit ut lite på slutet?

– Jag tycker Jens (Milesson) har varit väldigt bra. Inte minst framåt och också gjort en del mål. Men det är många som presterat på samtliga positioner. Det känns väldigt positivt. Det är det här vi gått och väntat på, säger Jonas Eliasson.