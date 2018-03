Poängkungens framtid oviss: ”Tar beslut efter säsongen”

Pixbobloggen

Han blev tvåa i SSL:s poängliga och har varit en av Pixbo Wallenstams stora nyckelspelare den här säsongen. Nu är dock frågan om det blir en fortsättning i Pixbo Wallenstam för Max Wahlgren, eller inte.

Max Wahlgren har haft karriärens bästa säsong i SSL. Inte minst poängmässigt där han nosade på segern i SSL:s poängliga in i det sista. Forwarden gjorde även tre poäng i Pixbos avgörande möte mot Mullsjö, men nu återstår det att se om det blir en förlängning med klubben. Wahlgren är kontraktslös till nästa säsong och har ännu in bestämt sig om han kommer stanna i Mölnlyckelaget eller inte.

– Jag ska fundera på det nu. Jag sa att jag ville vänta och ta mitt beslut efter säsongen, säger Wahlgren.

Men Pixbo har pratat med dig om framtiden?

– Jadå, så är det. Vi har en dialog, men jag ville inte ta något beslut innan slutspelet, säger Wahlgren.

Slutspelet tog slut under söndagskvällen när Pixbo föll efter straffavgörande mot Mullsjö.

– Det är sjukt tråkigt. Det känns dock inte som att det är här det avgörs. Idag är det marginalerna som avgör och det kan gå precis hur som helst. Men det måste ju vara jämnt i matcherna, annars kan man inte vinna. Vi försöker och försöker, men det går inte, säger Wahlgren och fortsätter:

– Vi har varit bespottade och alla tycker att vi är så dåliga och tråkiga. Nu står vi upp för vår heder, gör den här matchen och det är synd att vi inte får med oss den. Samtidigt måste vi lära oss att vi inte kan ha tre matcher där vi ligger under med fyra mål efter första perioden. Det håller inte.

Wahlgren var den som klev fram för Pixbo i den tredje perioden med både sitt 6–5-mål och 7–6-mål som gav laget chansen. Det skulle dock inte räcka och när matchen gick till straffar lyckades forwarden trots allt inte lirka in sin straff.

– Linus (Henriksson) gör fyra poäng idag, jag gör tre poäng, Martin (Östholm) är tillbaka och det är många som kliver fram idag. Vi faller dock tillbaka på att vi måste vara jämnare tidigare.

Hur känner du kring säsongen i stort?

– Svårt att säga just nu. För mig har det gått bra och det är svårt att argumentera emot att jag varit i toppen och det är gött såklart. Samtidigt är det svårt att känna det nu. Till framtiden är det väl bra att kunna ta med sig att jag vet att jag kan vara där uppe. För lagets del blir vi trea och vi är tippade att bli nia. Dessutom med massa skador på viktiga spelare, säger Max Wahlgren.