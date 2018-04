Nya sportchefen: ”Mer långsiktigt tänk”

Innebandy

Klubbdirektören slutade för bara någon vecka sedan – nu anställer Pixbo Wallenstam en ny sportchef för herrlaget och det är ett välkänt ansikte för klubben.



Rikard Jonsson.

Så heter Pixbo Wallenstams SSL-herrars nya sportchef. Det meddelar klubben under måndagseftermiddagen via ett pressmeddelande. Jonsson har en spelarkarriär som bland annat gått via Pixbo Wallenstam i SSL, men han har också huserat i Jönköping och i den schweiziska högstaligan.

Jonsson har också 20 års erfarenhet från att ha byggt upp varumärket Salming och har varit VD för Salming Hockey AB.

– Det gick väldigt snabbt. När jag väl fick frågan behövde jag inte många timmars betänketid. Min son började spela med Pixbo för fem år sedan och efter det började jag jobba en del med med akademin som utbildar unga spelare och ska försöka slussa in dem till SSL, säger Rikard Jonsson till Härryda-Posten.

Just inblicken i hur det ser ut på ungdomssidan i klubben, men även i hela Göteborg är någonting som Jonsson tar med sig in i sitt nya jobb. Samtidigt kommer det handla om att hitta rätt mix.

– Vi har en del äldre spelare i Daniel Calebsson och Martin Östholm som är stommen i laget och vi måste få de yngre spelarna att skolas och lära av dem, säger Jonsson.

Hur ser det ut på spelarsidan till den kommande säsongen?

– Pixbo har ett mycket mer långsiktigt tänk nu än för bara ett år sedan och varje spelare som kommer in kommer vara väl genomtänkt. Jag tycker att det ser väldigt bra ut inför den kommande säsongen, säger Rikard Jonsson.