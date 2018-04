Misstagen sänkte Pixbo – tappade ny ledning

Innebandy

Pixbo tappade på nytt ledningen i slutminuterna mot IKSU och föll sedan i förlängningen. Då är Mölnlyckelaget i rejäl brygga mot laget man åkte ut mot precis här i slutspelet förra säsongen.

Uppförsbacken är stor för Pixbodamerna i SM-semifinalserien mot IKSU. Efter kvällens förlust i Wallenstamhallen ligger laget nu under med 2–0 i matcher och är ett nederlag till i från att ha spelat färdigt den här säsongen. Dessutom tappade man på nytt en ledning i slutminuterna.

Trots att det var Umeålaget som fick den bästa starten i matchen med ett tidigt ledningsmål så var det Pixbo som hade det mesta sett till det spelmässiga. Kvitteringen kom också i den första perioden när Isabell Krantz fick chansen i powerplay.

– Vi har pratat mycket ”PP”. När ”Steph” (Stephanie Boberg) drar på sig (Emelie) Wibron väldigt bra så får jag en fri yta och drar till med ett direktskott. Jag tror att den tar på en av deras spelare innan den går in också, säger Isabell Krantz.

Krantz skulle även vara aktuell i den andra perioden. Efter att Eliska Krupnova gett hemmalaget ledningen med 2–1 och Amanda Delgado Johansson kvitterat åkte nämligen Pixbos landslagsback på en femminutersutvisning. Ytterst tveksam enligt henne själv.

– Jag tycker den är hård. Johanna Hultgren satsar in i situationen och jag slår bort bollen och ska springa därifrån. Sedan fastnar min klubba och jag är på väg framåt. Jag tycker att hon filmar lite och jag tycker det är hårt med en femma, säger Isabell Krantz.

Pixbo lyckades dock reda ut den stormen, mycket tack vare backpjäsen Ida Sundberg som var en gigant i det numerära underläget.

Ställningen var 2–2 inför den tredje perioden och även om IKSU fick en smakstart där med ett tidigt 3–2-mål var det Pixbo som gick starkast mot segern. Emmelie Södergren skickade in 3–3 med ett vinkelskott i nättaket och sedan såg Stephanie Boberg ut att bli matchhjälte när hon direktsköt in 4–3 med fyra minuter kvar av ordinarie matchtid.

Men så skulle det inte bli.

Pixbo tappade för andra matchen i rad en ledning i slutminuterna och den här gången var Stephanie Boberg inblandad åt andra hållet. Pixbobacken felpassade till Amanda Delgado Johansson som hittade lagkamraten Emelie Wibron och 4–4 var ett faktum.

I förlängningen var det sedan Pixbo som skapade det mesta, men strax innan matchen gick till straffar lyckades Sofia Joelsson avgöra och sänka Pixbo med ett avgörande mål, även det för andra gången i rad.

– IKSU gör inte mål på sina chanser, de gör mål på våra misstag, säger Isabell Krantz.

Även Pixbotränaren Per Tjusberg var besviken efter matchen.

– Det är en negativ känsla att vi förlorar matchen, men vi måste också vara stolta över att vi gör en bra match mot ett IKSU som har halva landslaget. Vi levererar en jävligt bra prestation. Vi tar över matchen mer och mer. I sin helhet har vi ett bättre spel och en bättre spelidé, men de lever på sina duktiga spelare, säger Per Tjusberg.

Vad blir nyckeln för att ni ska vända på det här?

– Vi måste våga tro på det. Taktiskt ska vi göra precis det vi gör. Kanske gå rakare på mål ibland, men vi måste annars göra en till sådan här match, säger Per Tjusberg.