Pixbo tappade tvåmålsledning i slutminuterna

Innebandy

Innebandy

Tvåmålsledning med mindre än fem minuter kvar av matchen. Det hjälpte inte Pixbo i den första semifinalen mot IKSU då laget till slut föll efter straffavgörande.

Pixbo Wallenstam såg länge ut att få en riktig drömstart på semifinalserien mot IKSU. Samma lag som man åkte ut mot i just semifinalen förra säsongen.

Det var det gästande Mölnlyckelaget som tog ledningen redan efter drygt tre minuters spel genom Cecilia Habib Westh. Elva minuter in i den första perioden var det dags igen. Den här gången stod Habib Westh för framspelningen som nådde Eliska Krupnova som satte 2–0 till Pixbo.

Hemmalaget reducerade i den andra perioden, men när Stephanie Boberg satte 3–1 till Pixbo med drygt sju minuter kvar av matchen så var gästerna minst sagt i förarsätet.

Men det skulle som sagt inte räcka.

15:46 in i den tredje perioden kom 2–3 genom Johanna Hultgren och med 53 sekunder kvar skickade Sofia Joelsson in 3–3 och tog matchen till förlängning.

En förlängning som skulle bli mållös och istället var det straffläggning som fick avgöra tillställningen. Där blev Sofia Joelsson stor matchhjälte för IKSU när hon såg till att Umeålaget fick med sig den första semifinalmatchen.

Den andra semifinalen spelas på söndag och då är det Pixbo Wallenstam som får beträda sin hemmaplan.