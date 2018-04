Mölnlycke

Två män i 18-årsåldern togs in för provtagning under lördagskvällen. Männen som befann sig på Råda torg är kända av polisen sedan tidigare och hade uppträtt påverkat. Männen togs in vid två olika tillfällen runt 20-tiden och 22-tiden och misstänks nu för narkotikabrott.