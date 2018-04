Danielsson och Norby får komp av Mölnlycke Storband

Mölnlycke

Deras senaste skiva och turné blev flitigt omskriven och hyllad. Nu sluter Lars Danielsson och Cæcilie Norby upp med Mölnlycke Storband och ger en unik konsert.



Lars Danielsson och Cæcilie Norby är nordiska kändisar i jazzvärlden och har gett ut flera skivor ihop, bland andra Queen of bad excuses 1999 och Just the two of us från 2105. Den senare blev Grammisbelönad och åtföljdes av en hyllad Europaturné (med stopp i Härryda).

Cæcilie Norby har ett förflutet på det anrika skivbolaget Blue Note och har sjungit med många av jazzens storheter såsom Dianne Reeves, Billy Hart, Putte Wickman. Lars Danielsson är basist och kompositör, han har skrivit jazzmusik och verk för symfoniorkester och har klättrat på den polska trackslistan med sina låtar.

Lyckad repetition

Nu bjuder det berömda jazzparet Härryda på konsert igen och den här gången blir de kompade av Mölnlycke Storband med storbandsgeneralen Johnny Ohlsson i spetsen.

– Jag ser verkligen fram emot det, Johnny (Ohlsson) är väldigt respekterad i storbandskretsar och det gick jättebra att repa ihop i förra veckan, säger Lars Danielsson.

Repertoaren är en salig mix av egenskrivet material av både Lars Danielsson och Cæcilie Norby, jazzstandards, någon poplåt här och där och flera låtar från den senaste skivan. Mycket av materialet är omarrangerat för storband och därtill kommer Lars spela solo på en låt han tidigare kompat Tommy Körberg på.

– Jag får vara Tommy Körberg, på bas (skratt).

Urvalet har gjorts av ­solisterna tillsammans med storbandet och är unikt för konserten som inte spelas någon annanstans.

Cæcilie Norby och du är kända för att ha ett ”telepatiskt” samspel, hur gör ni för att hålla liv i det?

– Det är nästan enklare när man spelat länge, för vi har lärt känna varandra musikaliskt och kan ta risker och testa nya saker. Samtidigt finns det alltid en tendens att falla in i gamla hjulspår men vi spelar mest jazz och det finns så mycket utrymme för improvisation, säger Lars.

Vad har du för förväntningar själv?

– Jag hoppas det kommer mycket folk och att vi får en bra kväll tillsammans, säger Lars Danielsson.

Lars Danielsson & Cæcilie Norby med Mölnlycke Storband

Var: Mölnlycke kulturhus

När: Lördag 28 april

Tid: 18.00