Klubben bekräftar stjärnvärvningen: ”En av seriens bästa”

Härryda-Posten kunde tidigare i veckan avslöja att Linköpings poängmaskin Gustav Fritzell ansluter till Pixbo Wallenstam nästa säsong. Nu bekräftar också klubben övergången.

Ja, nu står det helt klart att Gustav Fritzell ansluter till Pixbo Wallenstam. Fritzell som haft en riktig succésäsong i Linköping nu senast kommer framför allt att stärka Pixbos offensiv, vilket laget är i behov av efter tappet av Max Wahlgren.

Poängspelaren kommer ursprungligen från Göteborg och det var en av anledningarna till att han valde att krita på för Pixbo.

– Pixbo Wallenstam är en anrik förening som är ett stabilt slutspelslag som jag själv tittade på och följde när jag var liten. Det i kombination med att jag ser fram emot att komma hem till Göteborg var avgörande, säger Gustav Fritzell i ett pressmeddelande.

Fritzell har som stor målsättning att ta en plats i VM-laget den här säsongen och är just nu en del av den svenska landslagstruppen efter att ha spelat VM-kvalet och nu är uttagen till Euro Floorball Tour i Tjeckien.

– VM är något jag hade tyckt varit sjukt kul att få vara med om. Jag tränar väldigt hårt för att öka mina

möjligheter att komma med så det finns i bakhuvudet, säger Fritzell.

Pixboherrarnas sportchef, Rikard Jonsson, är väldigt nöjd över sitt första nyförvärv på sin nya post:

– Årets nyförvärv! En av seriens bästa vänsterforwards som drev sitt lag under den gångna säsongen och var en avgörande orsak till deras starka resultat. Nu kommer Gustav hem till Göteborg och Pixbo Wallenstam för att ta ytterligare steg i sin utveckling och leda Pixbo Wallenstam in i framtiden. En ledare, målgörare, poänggörare och framförallt en bra kille som kommer vara otroligt nyttig för Pixbo Wallenstam både på kort och lång sikt. Otroligt glad och stolt för Pixbo Wallenstam och för Gustav, säger Rikard Jonsson.