Kommentar: Helt rätt väg att gå

Pixbobloggen

Pixbo Wallenstam presenterade en ny sportchef för herrlaget i dagarna. Det är Rikard Jonsson det rör sig om. En person som själv spelat på toppnivå och vet vad som krävs för att ta sig dit, men också en person som är ett väldigt välkänt ansikte i klubben efter sin tid som spelare och sitt arbete inom akademin. Jag tror att det är helt rätt väg att gå att ge en person som just Rikard Jonsson en sportchefsroll. Tidigare har inte klubben haft någon direkt sportchef utan det är den elitansvarige Kalevi Pessi som axlat lite av den rollen för både herrlaget och damlaget. Det kräver en hel del arbete av en sportchef så att Pessi nu kan sikta in sig mer på damlaget och att Jonsson kan lägga all fokus på herrarna kommer betyda mycket. När dagens innebandyklubbar inte heller sitter inne på de fetaste plånböckerna gäller det att värvningarna är genomtänkta och pricksäkra. Rikard Jonsson har även stenkoll på ungdomssidan i klubben och givetvis en bra relation med akademilaget. Enbart positivt naturligtvis. Att han sedan har koll på yngre förmågor runt om i Göteborg är inte ett dugg sämre. Där kan Pixbo vara framme och rycka i rätt spelare i tid och på så sätt bygga på sikt.

Den första dagen på sportchefsjobbet blev dock lite speciell för Rikard Jonsson då laget tappade en av sina stora stjärnspelare i samma veva. Naturligtvis inte av den anledningen, men Jonsson fick ändå på sitt bord att Max Wahlgren valt att skriva på för Linköping. Jag pratade med Wahlgren så sent som igår och han berättade att det var mellan Pixbo och Linköping som valet stod. Motiveringen till att det blev just Linköping var att det var ett sportsligt lyft. I det här slutspelet, absolut. Sett till grundserien, inte alls.

Pixbo har så sent som till den här säsongen visat att man kan uträtta riktigt bra saker även efter att man tappat stora poängspelare, men det råder inga som helst tvivel om att Max Wahlgren är svår att ersätta. Jag tycker även att 26-åringen varit bra på att lägga ned jobbet på planen den här säsongen och jag tror det är en stor nyckel till att poängproduktionen blev karriärens bästa. För när läget kommer sätter Max Wahlgren dit den. Det är sen gammalt.

Det ska bli väldigt intressant att följa Pixbos silly season i år. Givetvis även på damsidan, men kanske framför allt herrsidan nu med en ny sportchef och tappet av Wahlgren. Spelare som honom växer inte på träd, men jag tror inte heller att Mölnlyckeklubben nödvändigtvis kommer behöva få in en spelare som ska leverera 69 poäng. Poängproduktionen lär stiga på andra spelare som började ta kliv under den gångna säsongen. Jag tänker på spelare som Andreas Hörberg, Danny Estrella Näslund och jag tror även vi kommer få se mycket mer av Filip Langer. På målvaktssidan kommer inte Jon Hedlund att bli ett dugg sämre och så länge kroppen håller kan man alltid lita på Martin Östholm som är en världsback. Pixbo har en bra grund att stå på, men minst en värvning av spetsspelare kommer man däremot vara tvungna att lösa om man vill vara med och slåss i toppen av SSL nästa säsong.