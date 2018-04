Nyförvärvets succé i landslaget

Pixbobloggen

Innebandy

Han presenterades av Pixbo Wallenstam under förra veckan – i helgen gjorde Gustav Fritzell succé i det svenska landslaget.

Härryda-Posten kunde under förra veckan avslöja att Linköpings poängkung Gustav Fritzell var klar för Pixbo Wallenstam. En stund senare bekräftade också klubben värvningen och i helgen var forwarden med landslaget och spelade Euro Floorball Tour.

Under den avslutande matchen mot Finland, som Sverige vann med 7–6, var det just Fritzell som blev stor matchvinnare. Den nyblivne Pixbospelaren noterades nämligen för ett hattrick i matchen och var även den som gjorde 7–5-målet som alltså blev direkt matchavgörande.