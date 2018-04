Pixboduon får förbundets fair play-pris

Pixbobloggen

Innebandy

Det Svenska Innebandyförbundet har utsett två spelare och två ledare som får ta emot årets fair play-pris – då landade valet på Pixbos lagkapten Ida Sundberg och damtränaren Per Tjusberg.

Säsongen tog slut i semifinalserien för Pixbodamerna efter 0–3 i matcher mot IKSU, men nu får i alla fall lagets kapten Ida Sundberg och tränaren Per Tjusberg lite plåster på såren. Duon har nämligen utdelats Innebandyförbundets fair play-pris som en av två spelare och en av två ledare som får ta emot utmärkelsen.

Ida Sundbergs motivering lyder följande:

”Förutom att med sitt lugna agerande varit en positiv kraft och ledarförebild för sitt Pixbo Wallenstam, har Ida även på ett föredömligt sätt uppvisat respektfullt agerande och god dialog med domare samt motståndare oberoende av situation. Ida har fokus på ärligt spel och hör till ligans minst utvisade spelare under säsongen 17/18. En toppresterande spelare och ledare på och vid sidan av planen gör Ida till evident vinnare av årets Fair play pris”.

Per Tjusbergs låter så här:

”En kompetent ledare med öga för taktik, som sällan kompromissar sitt professionella agerande gentemot domare eller andra aktörer. Per visar ett fängslande intresse för sporten, men framförallt vilja till samförstånd och eminent kommunikation under och efter spelets gång. Utan tvivel en ledarprofil inom Svensk Innebandy som lever upp till utmärkelsen”.