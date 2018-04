”Sämsta sättet att förlora på”

Fotboll

Hade 2–0-ledning i halvtid på hemmaplan – då tappade Landvetter IS allt och föll i sin hemmapremiär.



Ja, halvvägs in i tillställningen mellan Landvetter IS och Jonsereds IF var det absolut ingenting som talade för att det var gästerna som skulle vända hemåt med full pott. Lis styrde och ställde i matchen och fick även utdelning.

Det var yttermittfältaren Joakim Olofsson som inledde målskyttet för Landvetter och efter det såg Yasin Belouati till att dubbla lagets målskörd med sitt 2–0-mål.

– (André) Bissmark slår en boll till Joakim (Olofsson) som utmanar sin motståndare på ett riktigt bra sätt och slår den snett inåt till mig som bara behöver lägga in den. Förarbetet förtjänar med cred än jag gör för det målet, säger Yasin Belouati.

2–0 stod sig in i halvtidsvilan och där lade Landvetter upp en plan för hur den andra halvan skulle avverkas, men den planen höll man sig inte till.

– Vi pratar igenom hur vi ska spela, men det känns som att vi gör raka motsatsen. De gör 2–1 nästan direkt i andra och får massor med energi av det samtidigt som vi tappar energi, säger Belouati.

Inte långt därefter kom kvitteringen och i den 74:e minuten kom målet som innebar 2–3 och att Landvetter föll i sin hemmapremiär.

– Det finns bra och dåliga sätt att förlora på. Det här var det sämsta sättet. Fruktansvärt tråkigt måste jag säga. Men det är ny match på lördag så det är bara att köra på, säger Yasin Belouati.