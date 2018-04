Innebandy

Innebandy

En stark upphämtning, men en ny förlängning innebar en ny förlust. Nu är säsongen över för Pixbodamerna som även i år eliminerades av IKSU i SM-semifinalen.

Historien upprepade sig från förra säsongen. Även i år var Umeålaget IKSU numret för stort för Pixbo Wallenstam som fick sina finaldrömmar krossade under onsdagskvällen. Semifinalserien slutade 3–0 till IKSU, men det var enormt mycket jämnare än de siffrorna viskar om.

Den första semifinalen avgjordes efter straffläggning, den andra efter förlängning och även den tredje krävde övertidsspel för att avgöras. Även om det inte såg ut så inledningsvis.

Det var nämligen IKSU som fick den klart bästa starten på matchen och såg ut att gå mot en ganska komfortabel tillställning efter att ha tagit en 3–0-ledning redan i den första perioden.

– Första perioden är den absolut sämsta i semifinalserien. Vi gör inte det vi ska och vi tar inte ansvar utan står och tittar på och hoppas att någon annan ska göra jobbet. Vi pratar i pausen om att vi möter samma IKSU, det är bara IKSU som möter ett helt annat Pixbo, säger tränaren Per Tjusberg.

Det ändrade laget på.

Pixbo kom tillbaka med besked och reducerade till 3–1 genom Lisa Andebratt, 3–2 genom Alicia Fylke och i den tredje perioden kom även 3–3 genom Frida Ahlstrand och 3–4 från Isabell Krantz.

Det skulle dock inte räcka till seger när Julia Nordin kvitterade till 4–4 sju minuter in i matchens tredje period och tog med det tillställningen till förlängning.

– Efter första perioden spelar vi som vi gjort de tidigare matcherna. Det är väldigt jämnt och både vi och IKSU har chanser att avgöra, säger Per Tjusberg.

När det sedan kom till övertidsspel var det ändå IKSU som återigen var starkast och bara 46 sekunder in i den fjärde perioden sköt Iza Rydfjäll Pixbo ur slutspelet och såg till att Mölnlyckelagets säsong är över.

– Det tyngsta är väl att det är tre likadana matcher där vi gör det riktigt bra, men liksom inte får det sista lilla att stämma. Okej att det händer en gång, men nu är det tre matcher i rad där vi faller på målsnöret. Det är surt och det tar på psyket, säger Per Tjusberg.

Ser du någon konkret anledning till att det är IKSU som lyckas dra det längsta strået tre matcher i rad?

– Självklart är det så att de har spetsspelare och matchvinnare i laget. Med så många landslagsspelare i truppen så fattar man att de kommer ha en bra chans att avgöra. Vi har inte varit effektiva i läget eller haft den där lilla skickligheten att avgöra och det är tungt när allt annat i spelet har varit på topp, säger Tjusberg.

Hur mår spelarna nu?

– Det är ett hårt slag. De har tömt sig fullständigt tre gånger och det är många som är ledsna nu.

Jag vet att det är svårt just nu, men om du skulle försöka sammanfatta säsongen, hur skulle det låta?

– Som helhet har vi gjort en fantastisk säsong. Vi är en ny ledarstab och det har varit ett nytt sätt för spelarna att tänka innebandy på för vi har ställt höga krav på spelarna. Att få så bra effekt första året känns riktigt lovande inför nästa säsong. Vi är ändå med och slåss med IKSU och Mora om seriesegern hela vägen och tvingar IKSU till tre stentuffa matcher. Man kanske inte kan begära så mycket mer. Vi har gjort en strålande säsong, säger Tjusberg.

Det här var din första säsong med damlaget, hur har säsongen varit för dig?

– Som jag förväntade mig. Jag kände tjejerna bra redan innan och visste vilken proffessionalitet de håller. Vi har fått ut allting. Det är små marginaler mellan succé och nästan succé. Jag är jättenöjd med vad vi gjort, säger Per Tjusberg.