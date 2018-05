Estetelever visar upp sina slutprodukter

Mölnlycke

Hulebäcks kulturveckors program

Ons 2 maj

18.30 Ett drömspel. Teatereleverna årskurs 3. Kulturhusets stora scen.

Torsdag 3 maj 16.00

Vernissage – Examensutställning med elever från bild och form och estetik och media ställer ut i Nemeshallen på kulturhuset.

12.30 Ett drömspel

Tisdag 8 maj 18.30

Drömmar och kärlek. Dansföreställning med danseleverna från årskurs 1 - 3. Kulturhusets stora scen.

Onsdag 9 maj

12.30 Drömmar och kärlek med danseleverna.

16.00 Filmfestival med filmbidrag av eleverna från estetik och media.

Måndag 14 maj

19.00 Slagverkskonsert med slagverkselever årskurs 1 - 3.

Onsdag 16 maj

19.00 Resans slut. Examenskonsert med musikeleverna från årskurs 3.



Eleverna från estetiska programmet i årskurs tre på Hulebäcksgymnasiet visar vad de går för under skolans kulturveckor med bland annat utställningar, teater, sång, musik och dans.

Flera av föreställningarna spelas på ­kulturhuset.



Samarbetet mellan Hulebäcksgymnasiet och kulturhuset har pågått länge och i år bjuder eleverna bland annat på en klassisk pjäs, en dansföreställning och en konst­utställning.

Johanna Perkman, Maya Mevik och Sofia Jacobsson går tredje året på estetiska programmet med dans, teater och bild- och form som respektive inriktning. De går i samma klass och har kärn­ämnena tillsammans, men i övrigt är undervisningen uppdelad efter inriktning. Nu barkar det mot skolavslutning och studenten och det är dags att visa examensarbeten för allmänheten.

– Jag har valt ut olika saker jag gjort under flera år. Jag är inne på design och form och har tryckt tygpåsar och sytt en klänning av tidningspapper som tog ganska lång tid. Man plockar lite från hela skolgången och så blir det kanske åtta olika grejer, säger Sofia Jacobsson.

Spelar Strindberg

Teatereleverna ger sig i kast med en riktig klassiker, August Strindbergs Ett drömspel.

– Vi började bara med att läsa manuset och sen har vi valt ut rollerna, det gick bra, det var inget krig. Sen har vi testat att regissera lite och jobbat mycket med scenografi, som vi byggt och målat själva, berättar Maya Mevik.

Lärarna har slutordet i de flesta fall, även i konstutställningen, så att det inte ska bli för spretigt. Danselevernas examenselever gör en föreställning tillsammans med ettorna och tvåorna.

– Vi visar vi upp fyra olika danser, i vanliga fall är det tre. Det är klassisk balett, modern dans och jazz, dessutom har vi karaktärsdans och vi jobbar med sailor dance, det påminner lite om step med snabba steg, fast i grupp och olika formationer, säger Johanna Perkman.

Hon berättar att eleverna brukar få en koreografi som de sedan tränar in under ganska fria former där de experimenterar med olika uttryck.

– Vi får ett material som vi utvecklar och gör till vårt eget, säger Johanna Perkman.

Gör en filmfestival

Estetprogrammets andra inriktningar, slagverk och estetik och media medverkar också på kulturhuset, med bland annat en liten filmfestival. Ett visst mått av samarbete sker mellan de olika inriktningarna och nu medverkar två dans­elever i teaterelevernas Ett drömspel. Dansaren Johanna Perkman nämner att slutproduktionerna brukar ha någon teaterelev som konferencier eller pausfågel mellan dansnumren.

– Vi har också två personer från dans som är med i vår pjäs nu, men så brukar det inte vara, säger teatereleven Maya Mevik.

Alla tre tjejerna understryker hur bra undervisningen har varit under de här tre åren. De är väldigt nöjda med lärarna på skolan och med varandras insatser.

– Kom och titta, allt är så bra och det är gratis!, säger Maya Mevik.

