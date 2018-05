Klart: Backen slutar – talangen återvänder

Pixbobloggen

Innebandy

Han gjorde elva poäng på 27 SSL-matcher i grundserien den gångna säsongen. Nu kan Pixbobloggen berätta att backpjäsen Johan Borgström valt att avsluta sin innebandykarriär. Däremot återvänder framtidsspelaren Albin Thurén till klubben efter en sejour i Schweiz.

I lite mer än två veckor har Pixboherrarna varit i gång med sin försäsongsträning och uppladdningen inför den kommande säsongen. HP tog en liten lägeskoll med tränaren Jonas Eliasson som redan nu har fått lite förändringar i sin trupp. Inte minst Max Wahlgren, Linus Henriksson och Oskar Adler har försvunnit ur truppen och nu bekräftar också Eliasson ytterligare ett spelartapp och det är en back som försvinner.

– Johan Borgström har bestämt sig för att sluta och satsa på sin civila karriär, säger Jonas Eliasson.

33-åringen gjorde drygt 0,4 poäng per match den gångna säsongen.

Däremot har laget fått in två riktigt starka namn i offensiv väg. Som tidigare berättat är det Gustav Fritzell och Andreas Stefansson som förstärker Eliassons manskap.

– Det är två grymma spelare. De är seriösa och på så sätt är det väldigt bra. Jag har tränat Fritzell för längesedan och Stefansson känns taggad när jag pratat med honom. Vi behöver spets som gör att vi kan gå långt i ett slutspel och att vi får in två så pass vältränade och bra spelare känns väldigt bra. Sedan är det klart att det inte hade varit fel att få in någon till, men vi har en bra plan i föreningen just nu, säger Eliasson.

Dessutom har ytterligare en spelare tillkommit till truppen. HP kan nu berätta att Albin Thurén flyttar tillbaka till Pixbo Wallenstam. Thurén som är född 1997 lämnade sin moderklubb för spel i Schweiz den gångna säsongen, men nu bekräftar Jonas Eliasson att det blir en comeback i Pixbo.

– Thurén kommer tillbaka och det är jag glad för. Jag tycker att han är en oslipad diamant, säger Eliasson.

Om du fått önska, vad hade du velat få in i truppen då?

– Det är klart att en riktigt bra back inte hade varit fel. Speciellt inte när Borgström slutar. Samtidigt har vi en bra trupp och många talangfulla juniorer. Sedan hoppas vi på att få tillbaka Ondrej (Pavlec) som vi lånade in under säsongen. Han är en riktigt bra back, men hade kanske behövt få med sig någon till från Tjeckien för att vilja komma hit.

Hur kommer Oskar Adler ersättas? Med en junior eller ska ni rekrytera utifrån?

– Vi har två duktiga juniormålvakter som båda kommer få träna med SSL-laget och även spela med oss. Det är stor skillnad på att få träna med ett SSL-lag så vi hoppas att de kan blomma ut och då kan de bli väldigt bra, säger Eliasson.