Matchar företag med arbetssökande bland utrikesfödda

Härryda kommun

Många företag vill anställa men har svårt att hitta personal.

Evenemanget Opportunity day kommer nu till kommunen för att matcha företagen med arbetssökande ur gruppen utrikes födda.



Opportunity day har arrangerats tre gånger tidigare, då på Posthotellet i Göteborg. Projektledaren Christian Reimer berättar att träffarna totalt har genererat ett hundratal anställningar.

Till träffen på kulturhuset i Mölnlycke kommer ett tiotal företag i olika branscher. Gemensamt för dem är att de är i behov av att anställa folk men att det många gånger kan vara svårt att få tag i personal.

Service till företag

Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda, ser evene­manget i första hand som en service till företagen.

– Vi har som ambition att bli Sveriges bästa näringslivskommun och gör en lång rad aktiviteter för att lyckas med det. Vi har 4 000 företag i kommunen och kompetensförsörjning är en av de större utmaningarna. När vi gör företagsbesök är det många som pratar om svårigheten att hitta personal, säger han.

Han beskriver att bristen på arbetskraft är stor i hela Göteborgsregionen.

– Göteborgsområdet har lägre arbetslöshet och

högre jobbtillväxt är de andra storstadsregionerna och det är inte bara ingenjörer det är brist på. Här i kommunen finns många framgångsrika företag.

Svårt att hitta varandra

Idén till Opportunity day fick grundaren Helena Lindahl efter att hon träffat en man med ekonomiutbildning från Syrien och internationell arbetserfarenhet som pratade flytande svenska och engelska men som ändå fick nej på alla jobbintervjuer.

– Det är ett sådant resurs­slöseri att företag och utrikes födda jobbsökande har svårt att hitta varandra. Tanken med Opportunity dag är att parterna ska hitta varandra när de får chansen att mötas öga mot öga, säger Christian Reimer.

Hjälper till att matcha

Mellan 80 och 90 jobbsökande har anmält sig till träffen i Mölnlycke. Bland dem finns både nyanlända och personer som har varit många år i Sverige men ändå

har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Inför träffen har de fått spela in filmer om sig själva och lämna sina CV så att organisationen har kunnat matcha dem mot lämpliga arbetsgivare och boka in intervjuer.

Medverkande företag är Postnord, Frontside electronics, Mölnlycke städ, Elinvest och ventilationsfirman By Demand. Även Hjortviken konferens, Råda rum samt JD grill och event söker personal, liksom Socialtjänsten i Härryda kommun och kommunens städservice.

– Jag förväntar mig att många av dem faktiskt hittar personal till sin verksamhet, säger Fredrik Olsson.