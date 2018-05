Per Vorberg står upp för det han tror på

Val 2018

Han har varit politiskt engagerad länge inom Moderaterna, och för snart tre och ett halvt år sedan tog han över uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.

Kommer Per Vorberg (M) att få väljarnas fortsatta förtroende att leda Härryda kommun efter valet?



Per Vorberg föddes i Karlstad men växte upp på Västkusten, framför allt i Göteborg.

Idag är han bosatt i Landvetter tillsammans med sin hustru och deras tre barn, ett stenkast från hustruns barndomshem.

Han har en bakgrund inom it- och reklambranschen men är idag heltidspolitiker. Sedan 1 januari 2015 är han ord­förande för kommun­styrelsen i Härryda kommun. Han efterträdde då Anette Eiserman-Wikström som slutade efter åtta år på posten.

Mångårigt intresse

Per Vorberg säger sig alltid ha varit intresserad av politik och samhällsfrågor.

– Jag är uppvuxen att lära mig att våga stå för mina åsikter, att tycka saker och att stå för det som är rätt.

Sedan 17 år tillbaka är han politiskt engagerad i Moderaterna.

– Jag satt hemma och hade väldigt mycket synpunkter på politiker som stod i tv och sa en massa saker men aldrig hur de skulle lösa någonting. Bara att de skulle. Då sa min fru till mig att “i stället för att sitta här och gnäll, gör någonting själv i stället”.

Kort därpå såg Per Vorberg en annons i Härryda-Posten om att Moderaterna i Härryda kommun sökte folk som ville engagera sig. Per hörde av sig till partiet och sedan dess har han varit politiskt aktiv. Att det blev just Moderaterna förklarar han med partiets syn på människor och samhället.

– Vår politik är idéburen och utgår från människors rätt till frihet och att kunna bestämma och styra över sina egna liv, samtidigt som man tar ansvar för det gemensamma. Det ska vara okej att lyckas och de som behöver stöd och hjälp ska man hjälpa. Men det är inte så att allting ska vara lika för alla.

Samhällsbyggare

Hans personliga hjärtefrågor är skolan, samhällsbygget och näringslivsfrågor. Någon egentlig politisk förebild har Per Vorberg inte, men nämner Margaret Thatcher som en person som vågade stå upp för frihet.

n Någon annan person som inspirerar dig?

– Jag inspireras mycket av människor som tror på det de gör och står för det. Steve Jobs tyckte jag var en spännande och intressant person. Han var ju lite speciell men hade en stor innovativ förmåga att driva saker framåt.

– Sen är jag väldigt förtjust i fotboll och Steven Gerrard i Liverpool som höll fast vid sin klubb. Han glömde inte vilka rötter han hade, när han hade möjlighet åkte han ut till de gamla arbetarkvarteren han kom ifrån och spelade med killarna på gatan för att verkligen inte släppa taget om därifrån han kom. Det är en inspirationskälla.

n Vilket är ditt politiska mål?

– Jag har alltid tänkt att om jag kan hjälpa någon annan att få det bättre, och om alla andra också gör samma sak, så borde världen bli mycket bättre. Så min utgångspunkt är att jag ska försöka göra saker och ting bättre för andra människor.

– Sen är det inte så att jag kommer att bli ihågkommen som en historisk person, men om några andra har fått det bättre när jag har gjort mitt politiska värv, då har jag lyckats.

n Om du var tvungen att rösta på ett annat parti än ditt eget. Vilket skulle det bli?

– Då hade jag startat ett nytt parti (skratt).

På frågan om det finns någon politisk händelse som påverkat honom mycket svarar Per Vorberg efter viss fundering decemberöverenskommelsen. Han var starkt kritisk till uppgörelsen när den träffades i slutet av 2014, och var med och skrev en motion till Moderaternas partistämma med krav på att skrota uppgörelsen.

– Decemberöverenskommelsen var någonting som går emot alla grundläggande principer jag står för, att inte driva sin egen politik, säger han och fortsätter:

– Den har påverkat mig jättemycket och visade mig att människor inte alltid står för det de tycker utan försöker taktisera och tänka på hur andra förhåller sig. Jag försöker alltid stå för det jag tycker är rätt, även om det ibland innebär att jag kommer att få mothugg. Men då vet jag i alla fall att jag står för det.