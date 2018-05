Räddade poängen med sitt första a-lagsmål

Fotboll

Han byttes in i andra halvlek och underläge 1–2 – då behövde bara 19-åringen Jim Schill dryga minuten på sig för att rädda en poäng till Landvetter i hemmamötet med Älvsborg.



Ett debutmål och ett drömmål. Det var vad Landvetter skulle leverera under fredagskvällens drabbning mot Älvsborg på hemmaplan, men det skulle trots allt ”bara” räcka till en poäng.

Det var nämligen Älvsborg som tog ledningen i den första halvleken. Det efter en matchinledning där Landvetter hade styrt spelet totalt.

– Vi vet ju hur de spelar. De spelar nästan som Island med Lagerbäck och vi vet om det, men ändå blir vi straffade. De väntar bara på att vi ska tappa bollen så att de kan kontra. Jag tror inte de hade bollen på tio minuter innan de kontrade in 0–1, säger Landvetterspelaren Hami Golestan.

Landvetter skulle ändå få utdelning på sitt spelövertag och då var det just Golestan som höll sig framme igen. Efter en hörna från hemmalaget nickades bollen ut och strax utanför straffområdet stod Golestan påpassligt och bombade in 1–1 strax under ribban.

– Det är standard nu. Tredje raka ju. Det är så när man har lite självförtroende, då sitter dem. Jag hade 100 sådana där skott förra året som inte gick in, säger Hami Golestan.

Trots allt var det Älvsborg som skulle gå till halvtidsvilan med en ettmålsledning. Efter ytterligare en kontring som Landvetter inte fick stopp på kunde laget, som inför mötet bara vunnit en match den här säsongen, hitta nätet.

Landvetter gjorde sedan några byten i halvtid. Fredrik Forsman och Joakim Olofsson som spenderat den första halvleken på bänken fick komma in och fick också fart på hemmalagets anfallsspel. De grönklädda skapade rejält tryck offensivt, men bollen ville inte in. Åtminstone inte för Jim Schill byttes in. 19-åringen som tillhörde juniorlaget förra säsongen gjorde sin tredje a-lagsmatch mot Älvsborg och efter bara minuten på planen nickade han in 2–2-målet efter en hörna.

– Kevin Johansson slog in den och jag fick den rakt på pannan och målvakten var inte riktigt beredd så det var jättekul, säger Jim Schill.

Landvetter fortsatte sedan trycka på frenetiskt för att få in ett ledningsmål och man skapade chanser så det räckte och blev över. Yasin Belouati hade friläge, Efe Yildirim hade möjligheten och även Fredrik Forsman och Kevin Johansson fick chansen att skjuta hem tre poäng, men slutresultatet blev 2–2 och lagen fick en poäng var.

– Vi skapar chanser för att göra tre-fyra mål i den andra halvleken. Det här är en match vi ska vinna, säger Hami Golestan.

Jim Schill om slutforceringen:

– Det är lite otur känns det som. Vi skapar många lägen, men sista touchen var inte riktigt där, säger Schill.