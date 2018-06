Ett misslyckande skall kallas ett misslyckande

Allmänt

Ett misslyckande är ett misslyckande och skall kallas ett misslyckande sa före detta moderatledaren Carl Bildt efter ha misslyckats med försvaret av den svenska kronan.

Vi är många som önskar att Per Vorberg hade samma känsla för självkritik som Carl Bildt hade den gången. Per Vorberg och hans nya moderatvälde har misslyckats med sin bostadspolitik. 2017 lyckades kommunen bara nå ca hälften (0,8 procent) av befolkningstillväxtmålet på MINST 1,5 procent per år.

Prognoserna från Svenskt Näringsliv för året ser till och med mörkare ut än förra årets resultat. Man pratar om en befolkningstillväxt på 0,19 procent.

Felet är inte grannar som överklagar eller en länsstyrelse som inte godkänner kommunens planer, vilket Per Vorberg skyller på (se insändare i tidigare nummer av HP). Alla med erfarenhet av planfrågor vet att det alltid blir överklaganden av planer och påpekanden från länsstyrelsen och tar därför hänsyn till detta och ser till att det finns färdiga planer ”på lager” så att kommunen kan upprätthålla sina bostadspolitiska mål. Misslyckandet beror på åtgärder som Per Vorberg och hans allianskamrater själva har gjort.

Inhoppet i ett sent skede i planeringen av Bocköhalvön i Hindås blev ett magplask. Planarbetet är helt avstannat. Nu finns det inga lägenheter på gång i Hindås.

I Mölnlycke kunde kommunen också haft planer färdiga för Idrottsvägen. Innan Per Vorberg tillträdde som kommunstyrelsens ordförande hade förvaltningen fått instruktioner om att försöka åstadkomma cirka 300 lägenheter på en av de få centrala tomter som kommunen äger.

Per Vorbergs företrädare och oppositionen visste ju att Wallenstams planer för Mölnlycke industrier kunde ta lång tid att omsätta i verkligheten och att kommunen därför borde ha Idrottsvägsplanerna i beredskap för att kunna tillfredsställa behovet av bostäder.

Planerna avbröts när Allians­partierna blev uppvaktade av ett privat bostadsbolag som nu vill bygga ett lyxigt kategoriboende på större delen av området. Det krävs mycket stor förmögenhet eller en villa i mångmiljonklassen för att kunna ha råd med insatsen. Om bygget nu blir av i dessa tider av fallande efterfrågan på dyra lägenheter? I ärlighetens namn måste vi konstatera att som plåster på såren skall kommunens delägda bostadsbolag, Förbo, kanske få bygga hyreslägenheter på det som blir över. Troligen blir dessa också rätt dyra eftersom de blir relativt få och då brukar det bli dyrare att bygga.

Per Vorberg borde lyssna på en av de största auktoriteterna på svensk bostadsmarknad och tillika Mölnlyckebon Hans Wallenstam, som säger i en intervju i facktidningen Fastighetsnytt ”Jag tror inte på kategoriboenden”.

Det är inte bara Hans Wallenstam som har sådana åsikter. De delas av de flesta äldre personer i Sverige. Vid åtskilliga undersökningar visar det sig att äldre människor vill bo i åldersblandade områden.

Varför skall kommunen medverka till att bygga segregerade lyxbostäder på kommunal mark?

Om vi läser kommunens hemsida kan vi konstatera att det inte finns några nya bostäder i sikte inom överskådlig tid efter att Förbos börjat bygga de efterlängtade lägenheterna i Landvetter centrum och Strands byggt sina i Björkelid i Rävlanda. Det finns ingen framförhållning. Bostads- och markpolitiken är ett fiasko.

Misslyckandet i bostadspolitiken beror inte på andra. Det beror på dåliga politiska beslut och kommunstyrelsens ordförande är ansvarig för dessa.

Det vore bra om Per Vorberg ibland lyssnade på experter. Då skulle han och hans nya moderater slippa att så mycket går snett: t ex i bostadspolitiken eller för den delen inhoppet i förhandlingarna med Råda säteri. Att styra med principen ”Kan bäst själv” fungerar inte i ett så komplicerat samhälle som Sverige år 2018.