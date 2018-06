Hif-tränaren: ”Välbehövlig semester”

Fotboll

15 poäng på de sex första matcherna. Fyra poäng på de sju senaste med hetaste målskytten långtidsskadad. Nu ser Härryda IF fram emot sommaruppehållet.



Det ska nämnas att Härryda IF har en match kvar att spela innan laget kliver in i sommaruppehållet. På torsdag tar laget emot Styrsö som just nu ligger näst sist i serien, men oavsett resultatet där går inte annat att säga än att Härryda IF:s start på säsongen var klart roligare än den senaste tiden.

Efter sex omgångar var det nämligen Härryda IF som ledde division 5 efter att laget vunnit fem av matcherna och därför stod på 15 poäng, men sedan har det gått rakt utför för laget.

– De första fem-sex matcherna var riktigt bra och då hade vi folk på träningarna och även om vi kanske hade några enklare matcher där så var vi samlat som lag. Sedan kom det några skador och av andra anledningar slutade folk träna och då har det gått tungt, säger Härryda­tränaren Johnny Gillberg.

Letat spelare

Hif har inför vissa matcher fått ringa runt till spelare som avslutat sina karriärer och be om hjälp för att få ihop en startelva.

– Det är spelare som ställt upp för att hjälpa laget, men som inte tränar över huvudtaget och det märks när vi möter de bättre lagen att vi inte orkar hänga med, säger Gillberg.

Härryda har dessutom fått David Johansson långtidsskadad. Johansson ska göra ett ingrepp i knäet och Gillberg räknar inte med att se honom på planen mer i sommar.

– Det vore bara en bonus i så fall. Vi lär fortsätta ha tunn trupp framöver också, men det blir en välbehövlig semester för oss. Vi visste att det kunde bli så här och därför satte vi målsättningen att vara topp fem eller topp sex i serien, säger Johnny Gillberg.