LANDVETTER

Det var någon gång under förra onsdagen mellan 07.30 och 12.30 då någon tagit sig in i en villa på Lyckängevägen. En altandörr hade stått olåst och tjuvarna hade tagit sig in den vägen. Tjuvarna har letat igenom hela huset och fått med sig smycken, väskor och tabletter och mynt. Grannarna har inte sett eller hört något vid tillfället. En anmälan om inbrott är uppförd.