Pixbostjärnan tillbaka i landslagstruppen

Pixbobloggen

Svenska herrlandslaget har nu kallat till det andra träningslägret inför VM i Prag i december. Under det första lägret på Bosön var det bara nyförvärvet Gustav Fritzell som tog en plats från Pixbo Wallenstam. Till det andra får han trots allt sällskap av en nybliven lagkamrat.

Martin Östholm har nämligen fått nytt förtroende i landslagstruppen efter att ha hoppat lite in och ut ur truppen den senaste tiden. Pixbos stjärnback och nyförvärvet Fritzell kommer i huvudsak få fokusera på det offensiva spelet under lägret där också båda spelarna har sina stora styrkor.

Noterbart är ändå att Pixbos målvakt Jon Hedlund inte heller nu är med i truppen. Burväktaren som har en riktigt bra säsong bakom sig har uttalat VM i Prag som sin stora målsättning för framtiden.