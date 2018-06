Stjärnans radarpartner klar för Pixbo

Innebandy

Pixbo Wallenstam knöt till sig stjärnspelaren Andreas Stefansson från AIK när laget eliminerades ur SSL – nu har klubben också gjort klart med Stefanssons tidigare lagkamrat Axel Larson.



Han är 21 år gammal, forward med U19-landskamper på meritlistan och har två SSL-år avklarade. Nu står det klart att den talangfulle pjäsen Axel Larson lämnar AIK för spel i Pixbo Wallenstam.

Larson var under den gångna säsongen lagkamrat med Andreas Stefansson som Pixbo värvade till sig tidigare under våren och tanken är att de ska fortsätta vara en duo.

– Axel var ju lite radarpartner med Stefansson i AIK och han är en hårt jobbande spelare med många fina kvalitéer som passar bra in i vårt lag, säger Pixbos sportchef Rikard Jonsson till Härryda-Posten och fortsätter:

– Han är en ung spelare som har sin innebandykarriär framför sig, men har hunnit vara med om mycket trots det, säger Jonsson.

Värvningen av Axel Larson gör nu att Pixboherrarna sitter inne på en ganska bred trupp inför säsongen och Larson kan ha varit den sista spelaren in i SSL-laget inför hösten.

– Vi känner att vi har påbörjat en resa mot någonting stort. Vi tycker att det ser väldigt bra ut och vi har gjort några riktigt bra värvningar som kommer att höja allting, säger Jonsson.

Men ni stänger inga dörrar för att det kan komma in någon spelare till?

– Vi stänger inga dörrar. Vi fortsätter ha tentaklerna ute och fortsätter marknadsföra Pixbo som en bra klubb för bra innebandyspelare. Sedan om det kommer in någon spelare snart, efter sommaren, under säsongen eller inte alls kan jag inte svara på just nu, säger Rikard Jonsson.