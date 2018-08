Blytung förlust för Landvetter

Fotboll

Landvetter föll på hemmaplan mot Västra Frölunda. Nu är laget mer eller mindre avhängda från toppstriden i serien.



Det var mer eller mindre en måstematch när Landvetter IS tog emot tabelltvåorna Västra Frölunda på hemmaplan under söndagsmorgonen. Seger för Landvetter var högst nödvändigt för att kunna hänga på just Frölunda i kampen om andraplatsen och kval mot division 2.

Men det blev istället ett tungt fall för det grönklädda gänget.

Gästerna tog nämligen ledningen i den första halvleken efter en spelvändning och det skulle bli det enda målet under matchens inledande 45 minuter. Detta trots att Lis gjorde en bra halvlek.

– Vi kontrollerar det bra i första halvlek. Vi utgår från den planen vi har och vi snackar med varandra. De får ett mål när vi själva tappar bollen, men överlag spelar vi bra, säger Landvetterspelaren Johannes Nordström.

Hemmalaget kom sedan ut bra även i den andra halvleken och var laget som hade klart mest boll och indikationer till anfall. Däremot saknades de riktigt heta lägena.

– Vi tar över mer och mer så det kändes som att vi hade alla möjligheter att vända den här matchen totalt, säger Nordström.

Så blev det dock inte. Istället tog Frölunda den chansen man fick och såg till att göra 0–2-målet som skrev fast slutresultatet i matchen. Detta trots att Landvetter fick en straff med drygt fem minuter kvar av ordinarie matchtid, men Fredrik Forsman lyckades inte förvalta den chansen.

– De är duktiga. Annat kan man inte säga. Samtidigt är det väl sista tredjedelen där det kan bli bättre från vår sida. Det där lilla extra framför mål och att vi tar den sista löpningen för varandra, säger Johannes Nordström som nu tvingas inse att toppstriden är en bit bort då man nu är tio poäng bakom Västra Frölunda.

– Alla matcher är viktiga, men på pappret är den här såklart extra viktig. Vi får försöka se fram emot nästa match och göra det så bra som möjligt, säger Nordström som för egen del gör sin första säsong i Landvetter.

– Jag trivs bra i laget och tycker det är kul att spela fotboll. Jag kanske är en spelartyp som saknades förra året så jag gör mitt bästa för att bidra, säger Johannes Nordström.