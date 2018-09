Sakfrågor i kommunen

Debatt

Upprop Hindås är en opolitisk grupp som vill driva sakfrågor för Hindås framtid och har tacksamt observerat att det har bildats ett nytt parti, som kandiderar till kommunalfullmäktige. Dess företrädare säger bland annat vi behöver ett nytt sätt att tänka kring sakfrågorna i kommunen. Sudda ut blockgränserna och driva en politik i sakfrågor som inte fastnar i ideologiska låsningar.

Vi hoppas att utfallet i kommande val blir att kommunfullmäktige får nya ledamöter så att Upprop Hindås får hjälp i sina ansträngningar att förverkliga utbyggnad av Bocköhalvön enligt framtagen detaljplan.Ingenting har hänt i ärendet Bocköhalvön under två års tid. Dock har kommunalrådet Per Vorberg, hävdat, vid våra kontakter under två års tid, att arbete pågår med att revidera framtagen detaljplan. Det måste bli den dyraste detaljplanen som någonsin har utförts. Så går det när politiker skall leka samhällsplanerare. Det är inte konstigt att tillväxten på 1,5 % inte kan uppfyllas när ärenden hanteras på detta sätt.

Stefan Grönberg

Stig Olsson

Upprop Hindås

Opolitisk grupp som vill driva sakfrågor för Hindås framtid