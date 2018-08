Samarbetet som givit guld

Bild: Adam Andersson Gemenskap. Landvetter IF fotbollstjejer fystestas tillsammans med Landvetter Wings innebandyspelare. Faktum är också att 15 av tjejerna tillhör båda klubbarna.

Innebandy/fotboll

Två olika klubbar i två olika sporter, men samarbetet mellan Landvetter IF 2003 och Landvetter Wings har lett till två stora kullar tjejer som nu börjat rada upp framgångar.



Det är måndagskväll på Landevi IP. Martin Zetterstedt, tränare för Landvetter Wings, står framför drygt 25 tjejer födda -04 som alldeles snart ska genomföra ett Cooper test. Men det är inte bara klubbens innebandyspelare som står framför honom. Det gör nämligen också Landvetter IF 2003:s fotbollstjejer. Visserligen tillhör 15 av dem båda klubbarna.

Jobbat gemensamt

Redan från start bestämde sig Landvetter IF 2003 och Landvetter Wings för att klubbarna skulle samarbeta. Målet har hela tiden varit att träningar aldrig ska krocka med varandra, att ett samtal förs mellan lagen innan varje cup eller andra större evenemang bokas in. Allt för att så många som möjligt ska kunna utöva båda och för all del även andra sporter samtidigt.

– Vi tycker att det är jätte­viktigt med stora kullar och därför är det viktigt att tjejerna inte måste välja en idrott när de är sju år gamla. Vi har aldrig trott på strategin att man inte får spela om man inte tränar. Vi vill inte att tjejerna ska känna sig otillräckliga, säger Martin Zetterstedt.

Landvetter IF:s fotbollstränare för F04, Jonas Andersson, fyller i:

”Inte känner press”

– Det är viktigt att tjejerna inte känner någon press att de inte kommer få spela för att de missar ett tillfälle på grund av någon annan aktivitet, säger Andersson.

Strategin har verkligen burit frukt. Som sagt är inte mindre än 15 spelare lagkamrater i såväl innebandyn som fotbollen. Martin Zetterstedt poängterar att man inom båda klubbarna är noga med att aldrig toppa lagen under matcher. För Landvetterklubbarna är det viktigare att tjejerna fortsätter spela än att man får med sig en guldpeng hem.

”Är bara positivt”

– Vi har sett att det här fungerar. Tjejerna kan hålla på med så mycket mer också än bara fotboll och innebandy och det är bara positivt. Mångfald lönar sig i längden, säger Jonas Andersson.

Martin Zetterstedt:

– Man ser hur andra klubbar kör på stenhårt på en sport och satsar, men de kullarna blir bara färre och färre. Dessutom levererar ju våra tjejer med den vägen vi gått minst lika bra om inte bättre resultat. Jag upplever att många inte vågar göra så här som vi har gjort.

Cupsegrare

Det är ingen underdrift från Landvettertränaren. Wings F04 vann nämligen innebandyns Gothia Cup under den gångna säsongen och nyligen vann Landvetter IF:s F04 Eskilscupen som efter Gothia Cup är den största fotbollsturneringen i landet för ungdomar.

Tre av tjejerna som var med i laget som vann Eskilscupen och som också spelar innebandy med Landvetter Wings är Ella Zetterstedt, Ester Lind och Ella Odengård. Alla tre tycker att kombinationen mellan idrotterna fungerar klockrent och är en stor bidragande orsak till att glädjen till sporten fortfarande finns kvar.

”Viktigt att längta”

– Man kan längta och det tror jag är viktigt. Det blir inte på samma sätt om man bara håller på med en sport utan nu kan man längta till den andra idrotten också, säger Ester Lind.

Ella Odengård fortsätter:

– Det är skönt när tränarna i lagen samarbetar för det gör att man orkar också och att det aldrig blir för mycket, säger Ella Odengård.

Gemenskapen viktig

Trion tror också att det faktum att 15 av spelarna är lagkamrater i båda sporterna är ett av recepten i den senaste tidens sportstliga framgångar för de båda lagen.

– Jag tycker verkligen att vi har en fördel av det. Innan Eskilscupen hade vi nog bara tränat två-tre fotbollsträningar för att vi var i Prag med innebandyn, men eftersom vi ändå hade spelat ihop så var vi väldigt samspelta även om det var en annan sport. Gemenskapen fanns liksom kvar, säger Ella Zetterstedt.

Martin Zetterstedt berättar avslutningsvis att samarbetet mellan klubbarna fortsätter.

– Tjejerna ska åtminstone ha de här förutsättningarna att hålla på med flera idrotter tills de gått ut högstadiet.