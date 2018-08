Stor brand i Härryda – villor fick utrymmas efter explosionsrisk

Härryda

Under torsdagskvällen utbröt en brand i en byggnad i Härryda. Ett garage och en friggebod brann ned varav garaget innehöll en gasflaska som tvingade räddningstjänsten att utrymma ett antal villor.



Det var 22.11 under torsdagskvällen som larmet kom in till SOS om att en byggnad på Regnbågsvägen i Härryda stod i lågor. Räddningstjänsten ryckte ut med ett stort antal enheter för att få branden under kontroll.

Byggnaderna som blev förstörda av elden var ett garage och en friggebod och det var framför allt branden av garaget som kunde ställt till det ordentligt. Inne i garaget fanns nämligen ett tryckkärl som vid för hög värme kunnat explodera. Räddningstjänsten fick därmed se till att utrymma de boende ur villorna intill garaget.

När Härryda-Posten under fredagsförmiddagen är i kontakt med räddningstjänsten har man branden och tryckkärlet under kontroll.

– Släckningsarbetet pågår fortfarande. Vi har två enheter på plats och jag skulle uppskatta att de kommer hålla på till i eftermiddag, men tryckkärlet var inte så värmepåverkat trots allt och vi har fått ut det ur garaget. Vi kommer alldeles snart kunna häva vår evakuering och lämna över till polisen, säger räddningstjänstens presstalesperson Martin Olsson.

Så ingen av villorna tog skada av elden?

– Nej, bara garaget och friggeboden, säger Martin Olsson.

Ingen person kom heller till skada under branden.

Enligt Göteborgs-Posten har polisen inlett en förundersökning om mordbrand.