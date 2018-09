Arrangerar promenad för att stoppa cancer

Bild: PRIVAT KAMP MOT CANCERN. Hindåsbon Lotta Johansson (till vänster) och hennes bästa vän Emelie Ogenhag arrangerar Walk of Hope, en promenad för att samla in pengar till Barncancerfonden, på lördag. Emelie drabbades själv av bröstcancer för fyra år sedan.

Hindås/skatås

Under hela september arrangeras Walk of hope över hela landet för att samla in pengar till Barncancerfonden.

På lördag bjuder Hindåsbon Lotta Johansson och hennes kompis Emelie Ogenhag in till promenad i Skatås i Göteborg.



Det är många i Lotta Johanssons närhet som har drabbats av cancer. Hennes mamma gick bort i lungcancer i våras och hennes pappa har haft prostatacancer. En bekants treåriga son går just nu en hård kamp mot en hjärntumör.

För fyra år sedan drabbades Lottas bästa kompis Emelie Ogenhag av bröstcancer och Lotta har fått följa den tuffa kampen som det innebär att ta sig tillbaka till livet efter en cancerdiagnos.

– Emelie är fri från cancer men alla ”ärr” efter behandlingar och all psykisk bearbetning finns fortfarande kvar dagligen i form av smärtor, behandlingar i form av sprutor och tabletter men även mycket sorg i att aldrig få ”komma tillbaka till livet”, säger Lotta.

Mötesplats

Emelie jobbar nu på Kraftens hus i Borås, en mötesplats som stöttar personer som drabbats av cancer.

Vännerna kände att de ville göra något för att främja cancerforskningen och bestämde sig för att arrangera en egen promenad under barncancermånaden.

– Man vill kunna stödja alla men vi valde barncancerfonden. Ingen förälder ska behöva begrava sitt eget barn. Vi är själva föräldrar och det är något man aldrig skulle vilja uppleva, säger Lotta.

Tack vare cancerforskningen överlever nu 80 procent av de barn som drabbas av cancer. Lotta och Emelie vill gärna vara med och bidra till att öka procentsatsen ytterligare.

Går i Skatås

Den här gången har de valt att förlägga promenaden till Skatås i Göteborg. De som vill delta träffas vid spårtavlan i Skatås klockan 15 på lördag och promenerar 2,5 kilometer.

– Vi valde en sträcka som både äldre och yngre kan orka med, säger Lotta.

Siktar på hundra

Alla som deltar får betala 50 kronor som skänks till Barncancerfonden. Målet är att få ihop hundra deltagare men Lotta och Emelie är glada för varje deltagare som kommer.

Har ni tänkt att det ska bli ett återkommande evenemang?

– Ja, min vision är att hålla det lokalt nästa år, det lutar åt att det blir i Hindås, säger Lotta.

På Barncancerfondens hemsida går det att se alla evenemang över hela landet som ingår i Walk of hope. Målet är att samla in 1 200 000 kronor. Evenemanget avslutas i samband med Barncancergalan som sänds i tv 1 oktober.