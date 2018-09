Backpjäsen stor derbyhjälte

Innebandy

Första Göteborgsderbyt på elva år – då klev backen Jens Milesson fram och blev stor matchvinnare när Pixbo vände tvåmålsunderläge mot Lindås.

Senast två Göteborgslag mötte varandra på herrsidan i den svenska högstaligan var 2007. I kväll var det dags igen.

SSL-nykomlingarna Lindås tog emot Pixbo i Lisebergshallen och det blev precis det heta möte som väntades på förhand med innehåll av såväl matchstraff som femminutersutvisning och straffslag. Men kanske framför allt innehöll matchen en backhjälte i Pixbotröjan.

Jens Milesson skulle nämligen se till att spela huvudrollen i derbyt. Det var inte minst han som inledde målskyttet i matchen när han gav Pixbo en 1–0-ledning i den första perioden.

– Jag sköt ett skott utifrån som tog på en spelare och gick in. Jag vet inte vem den tog på, men jag tror att den hade gått utanför annars, säger Jens Milesson.

Lindås skulle dock komma tillbaka och ta ett grepp om matchen. Hemmalaget, med bland andra de tidigare Pixbospelarna Tomas Malmström, Tim Wiklund, Alessandro Agus och Oskar Adler i truppen, vände till en 2–1-ledning i den första perioden och skulle efter Andreas Stefanssons 2–2-mål dryga minuten in i mittakten gå i från till 4–2.

– Vi tar kommandot i matchen från början, men sedan tycker jag att vi släpper in Lindås lite i matchen på ett lite för enkelt och onödigt sätt, säger Jens Milesson.

Pixbo skulle trots allt komma tillbaka starkt i slutet av den andra perioden och både reducera genom Isak Julkunen och kvittera när Jens Milesson gjorde sitt andra mål i matchen.

– Jag får en bra passning av (Daniel) Calebsson och skjuter ett skott som jag inte riktigt vet hur den går in. Det var ett viktigt mål som gav oss energi och vi kände väl inför tredje perioden att vi skulle ta det, säger Milesson.

Så skulle det också bli och Pixbo skulle göra det genom Andreas Stefanssons andra mål i matchen och Jens Milessons hattrick.

– Väldigt kul såklart att få göra tre mål och att spela inför så mycket folk i en match med mycket känslor, säger Pixbobacken efter 6–4-segern och fortsätter:

– Mot Storvreta gjorde vi en riktigt bra match. Den här matchen såg lite annorlunda ut, men vi vinner och det är vad det handlar om. Skönt att vi fått en bra start på säsongen, säger Jens Milesson.