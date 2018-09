Kommentar: ”Höjer mina förväntningar avsevärt”

Pixbobloggen

Damernas SSL-premiär är avklarad. Som vi alla vet är det där med att dra höga växlar efter en premiärmatch ingen vidare bra idé, men jag känner mig väldigt trygg med att säga att Pixbos finalchanser är ännu större den här säsongen. Mora och IKSU som stod där förra säsongen kommer få hålla i hatten, den saken är klar.

En förlängningsseger mot Täby på hemmaplan säger i sig inte speciellt mycket, men det är hur det här laget spelade innebandy och vilka kvalitéer som redan nu visades upp som höjer mina förväntningar avsevärt. Jag ska vara ärlig och erkänna att jag trodde att Pixbo skulle få rejält svårt att ersätta Stephanie Boberg. Landslagsbacken var ruskigt bra under den gångna säsongen och öste in poäng. När världens bästa målvakt, Sara Hjorting, dessutom meddelade att hennes karriär var över kändes det än svårare att ställa ett lika starkt lag på planen säsongen 2018/19. Men det här laget är bättre.

Jag pratade med Isabell Krantz, som kanske är den som ska stå för Bobergs poängproduktion, inför den här säsongen och hon berättade bland att hon skulle kliva in i den här hösten bättre tränad än någonsin. Det var inte tomma ord. Inte nog med att Krantz nätade det första hon gjorde. Landslagsbacken såg snabbare och starkare ut än jag sett henne tidigare. Hon kommer med all säkerhet göra en bra säsong om inga skador kommer i vägen.

Lara Heini fick det mer eller mindre omöjliga uppdraget att ersätta Sara Hjorting mellan stolparna, men jag tycker schweiziskan visade upp kvalitéer i premiären. Hon lär växa med uppgiften.

På tal om kvalitéer. Jösses vad Klara Loneberg var bättre än jag förväntade mig. Hennes poängproduktion i allsvenskan borde kanske varit tillräcklig fingervisning för att inse hennes klass, men SSL är ett rejält steg till. Trots det agerade forwarden som att hon inte gjort annat än spelat i den svenska högstaligan. Loneberg bildade tillsammans med Eliska Krupnova och Mia Karjalainen Pixbos bästa kedja mot Täby.

Jag kan för övrigt inte låta bli att tycka att det är lite kaxigt av Per Tjusberg att flytta upp en finsk landslagsback till forward det första han gör. När formationen sedan blev matchvinnare är det svårt att säga att det var fel.

Det som faktiskt saknades mot Täby var den offensiva effektiviteten. Det är såklart en absolut nyckel för att kunna gå riktigt långt den här säsongen, men i dagsläget finns det faktiskt ingenting som pekar mot att inte Alicia Fylke, Lisa Andebratt, Eliska Krupnova, Mia Karjalainen och Isabell Krantz kommer göra poäng. Då har vi dessutom inte ens pratat om nyförvärvet Denisa Ratajova, men det kommer vi göra framöver. En hel del, skulle jag tro.