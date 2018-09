Lif:s kontrakt är säkrat

Fotboll

Sänkte Fjärås med långskott i 88:e minuten. Nu har Landvetter IF 2003 säkrat sitt division 2-kontrakt till nästa säsong.



Landvetter IF har tagit stora steg i rätt riktning den här säsongen. Förra året hade man en enormt tuff vår, men lyckades kliva upp på säker mark under hösten. I år har man faktiskt varit en kandidat till en topp tre-placering en bra bit in på säsongen och även om man inte når dit så har laget, redan efter 16 spelade matcher, säkrat sitt division 2-kontrakt till nästa säsong.

– Även om vi har en inställning i laget både bland spelare och ledare att vi bara ska titta uppåt i tabellen så får jag säga att det för egen del känns väldigt skönt, säger Landvettertränaren Dick Andersson.

Det var i måndagskvällens möte med Fjärås på hemmaplan som kontraktet säkrades helt. Visserligen vart det ett hårt kämpande bottenlag som sliter för sin överlevnad som tog ledningen 16 minuter in i matchen.

Landvetter skulle trots allt ge svar på tal bara tio minuter senare och se till att den första halvleken slutade oavgjort, 1–1.

– Fjärås spelar klart bättre fotboll än senaste gångerna vi mött dem. Jag tycker ändå att vi är bättre genom hela matchen även om de är tunga att möta, säger Dick Andersson.

Fahlström hjälte

Utdelningen skulle dock lysa med sin frånvaro under inledningen av den andra halvleken. Landvetter fortsatte också skapa chanser, men det såg länge ut som att matchen skulle sluta oavgjort. Då klev Saga Fahlström fram.

I matchens 88:e minut laddade hon bössan från 20 meter och satte 2–1 till Landvetter som också spikade slutresultatet.

– Det var ett jättefint distansskott. Det kändes på något sätt som att Fjärås inte orkade stå emot längre. Jag tycker vi gör en väldigt bra match, säger Dick Andersson.