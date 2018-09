Löfgren: ”Det är ett stort ansvar”

Innebandy

Han kom in i föreningen som ungdomsledare. Nu berättar Fredrik Löfgren för Härryda-Posten om första tiden som ny ordförande i Pixbo Wallenstam.



Visserligen spenderade Jan-Inge Forsberg ett par år som vice ordförande under perioden, men det är ändå i 37 år som Pixbo Wallenstams grundare suttit på den posten. Fram till den här sommaren. Då valde Forsberg att lämna uppdraget helt för första gången sedan klubben startade.

Ersättaren?

Fredrik Löfgren.

– Det känns jättespännade. Pixbo Wallenstam är ju en förening som jag hoppas alla i Härryda känner till. Det finns mycket att se fram emot med den här säsongen också som gör att det känns väldigt kul. Samtidigt är det lite nervöst också, säger han.

Berätta lite om när du fick frågan att ta över. Hur gick tankarna där?

– Valberedningen kontaktade mig och sa att de gick med de här tankarna. Jag sa direkt att det var någonting jag verkligen ville fundera på för det är ett stort ansvar och det ska man ta på allvar. Samtidigt är det fantastiskt kul att få den frågan och jag kände att jag nog kan tillföra en del.

Blir det speciellt när du tar över efter Jan Inge Forsberg som varit på posten i 37 år?

– Han bildade ju klubben och det är ett stort förtroende och ett stort ansvar att komma efter honom. En av förutsättningarna för att jag skulle ta det här uppdraget var att det kändes bra för Jan Inge och att han är kvar i styrelsen, säger Löfgren.

Fredrik Löfgren har varit aktiv inom Pixbo Wallenstam under flera års tid, men då framför allt som ungdomsledare för sin sons lag. Just perspektivet från ungdomsverksamheten är någonting som han kommer att ta med sig in i sin roll som ordförande.

– Jag vill att vi ska vara förebilder inom Pixbo och bidra till positiva värden. Både inom innebandysverige, men också i samhället.

Hur tycker du att vindarna blåser i Pixbo just nu?

– Jag tycker det är härliga vindar. Sedan är det klart att vi har våra utmaningar också. Omvärlden känner olika för Pixbo. Det finns en del rykten som vi måste kämpa mot där man bland annat säger att vi varit en elitförening på ungdomssidan och att vi inte varit så ödmjuka som jag tycker att vi borde vara. Det här behöver vi jobba med. Att vi är en elitförening innebär att vi ska vara föredömen på alla plan, säger Fredrik Löfgren.